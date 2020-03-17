川普談新冠肺炎：疫情最早7、8月才結束　考慮封鎖「部分熱區」

▲川普坦承這次疫情「很糟，非常糟」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢爆發的新冠肺炎如今在美國擴散，總統川普16日指出，疫情最找可能要在7、8月才能控制住。川普表示會視情況決定封鎖特定區域或是疫情熱區，但不考慮全境封鎖。

隨著美國疫情升溫以及經濟衝擊，川普一反先前「假新聞」、「只是流感啦」的態度，終於在周末開始轉趨嚴肅。CNBC報導，川普在白宮記者會上承認這次疫情的確很糟糕，當被問到何時開始會出現轉捩點，他回答，「如果我們做得很好的話，我們不只會將死亡人數控制住」，「人們在討論可能是7月、8月，或之類的。」

川普指出，目前已經區域封鎖納入選項，可能針對特定地點或疫情熱區，進行小範圍封鎖，但全國性的大範圍封鎖，「在這個階段，不，我們不考慮。」白宮的新冠肺炎任務小組在同一天發放防疫指南。

川普建議在此時期，人們應該盡量避免10人以上的聚會，也應該少去餐廳和酒吧等人們聚集的場所。

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Disease）主任弗契（Anthony Fauci）指出，美國疫情在今年夏天可能會出現轉機，而這次發放的防疫指南是15天試用期版本，真正的指南要到夏天才會生效。指南中提到，50人或以上的聚會應該延遲或取消。

然而部分專家透過傳染模型推算出，疫情可能在10天內就會一發不可收拾，屆時美國會像義大利一樣，面臨醫療體系的崩潰。