美股史上最慘！道瓊暴跌3000點「Fed降息也沒用」　一周3次熔斷





▲美股持續暴漲狂跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯準會（Fed）開盤前宣布大降息4碼，調整基準利率至0-25％，仍無法挽救周一的美股，導致開盤觸發本月第3次、史上第4次的熔斷，道瓊更大跌近3000點。美股本月第一次觸發熔斷的時間點在10日，2天後發生第二次熔斷。

道瓊指數開盤即暴跌2000點，終場下跌2997.1點，或12.93％，以20188.52點作收；那斯達克指數下跌970.28點，或12.32％，以6904.59點作收；標普500則是開盤時重挫8.14％，觸發熔斷機制後暫停交易15分鐘，終場下跌324.89點，或11.98％，收在2386.13點。

Fed周末大動作宣布降息4碼，將基準利率放低至逼近零利率，並宣布啟動7000億美元量寬措施，分別購入5000億美元國庫券，以及2000億美元的按揭證券，並在16日購入首批400億美元。同時，Fed也對銀行業釋出甜頭，宣布容許本土數千家銀行儲備金的要求比率降到零。

儘管如此，Fed仍未能彌平股市的恐慌氣氛，除了美股大跌，歐股也是趴在地上爬不起來。英國FT100下跌215.03點，或4.01％，終場收在5151.08點；NQ德國指數下跌38.09點，或4.69％，收在773.76點；法國CAC40指數下跌236.9點，或5.75％，收在3881.46點。

黃金價格今年也首次跌破1500美元的關卡。美國總統川普在開盤前發文「天佑美國」（God Bless the USA），或許預見慘況，或真心以為Fed能挽救未來一周的走勢。