「創造龐大病毒培養皿」！美律師提集體訴訟　告中國引起新冠疫情

▲新冠肺炎疫情全球擴散。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社邁阿密16日綜合外電報導

美國律師摩爾近日 代表委託人向法院提出集體訴訟，指控中國當局為了自 身經濟利益，「抱持著駝鳥心態」，因而引發全球性的 2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎肺炎）疫情。

美國佛羅里達州波卡雷頓市（Boca Raton）「柏曼法律事務所」（The Berman Law Group）律師摩爾（ Matthew Moore），於12日向佛州南區聯邦地區法院提出集體訴訟。

訴狀指控，中國未能更迅速地通報及遏制新冠肺炎，或未能揭露確切疫情數字，根本是在武漢市鄰近地區創造了「相當龐大的病毒培養皿」，引發全球性新冠肺炎疫情。

這起訴訟指責中國「從事超危險活動」，構成過失行為，造成精神痛苦及公眾滋擾，負有嚴格責任。

訴狀指稱：「中國及其他被告知悉，新型冠狀病毒危險且能引發大流行，但卻行動遲緩，眾所週知是為了 自身經濟利益，抱持著駝鳥心態掩蓋疫情。被告的行為已造成，並將繼續造成人身傷害、死亡和其他損失。」

本案原告是佛州4名居民及波卡雷頓1家棒球選手訓 練中心。除了中國，這起訴訟也點名中國各個衛生及緊 急部門、湖北省政府及疫情爆發地武漢市政府。

摩爾表示，原告中沒有人感染武漢肺炎，但他預計下週將增添更多「受到更多實質傷害」的被告。訴狀中提到「心理創傷」等傷害。

這起訴訟也提及新冠肺炎如何失控的一項陰謀論，涉及武漢市一座中國政府營運的生物武器實驗室，這所實驗室負責「處理最致命病毒」。

訴狀指控，這座實驗室「因為管制鬆懈」致使新型冠狀病毒從設施中流出，或是有研究員在市場上販賣實驗用動物。訴狀宣稱，「中國研究人員有此行為眾所皆知，他們未依中國法律規定將實驗動物火化」。