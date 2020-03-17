第一針注射了！新冠肺炎疫苗測試　「人體實驗」正式開始

▲美國西雅圖展開新冠肺炎疫苗人體臨床實驗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美聯社（AP）報導，美國16日開始展開新冠肺炎疫情臨床實驗，於華盛頓州西雅圖的醫療機構對受測者注射了第一針疫苗。不過，研究人員強調，即使研究進展順利，至少也要12至18個月後才能證實疫苗安全且有效。

西雅圖凱薩醫療機構華盛頓研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）展開新冠肺炎疫苗的第一階段臨床研究，首位受測者為當地一間小型科技公司的營運經理，於研究院注射室內接受了第一劑注射。研究人員將向45名志願者提供2劑量針劑，時間間隔1個月。

美國國家衛生研究院主任福西（Anthony Fauci）表示，這代表著疫苗安全性與可行性研究的開始，但即使研究順利，至少也要12到18個月才能將疫苗廣泛投入使用。

福西表示，儘管需要耗費長時間，但找到有效的疫苗仍是目前的當務之急。報導指出，這款候選疫苗的代號為mRNA-1273，為美國國家衛生研究院與麻州生物技術公司Moderna Inc.合作開發，疫苗本身不含有冠狀病毒，因此受測者不會因注射而感染。

這並不是唯一一支開發中的潛在疫苗，全球各地還有數十個研究小組競相開發針對新冠肺炎的有效疫苗。另如由Inovio Pharmaceuticals開方的另一款候選藥物，預計將於下月在美國、中國和南韓展開臨床研究。

自中國大陸1月份爆發新冠病毒疫情以來，世界經濟和社會局勢已經完全被打亂，全球至少有16萬9000人遭感染，有6500人死亡；各國政府也紛紛下令關閉學校、企業，取消娛樂場所和體育賽事，並起祭出旅行限制。

根據美國有線電視新聞網數據，美國自1月發現首宗確診個案後，至今累計已有3853例確診病例，至少68人死亡，分佈在全美除西維吉尼亞州之外的49個州，以及波多黎各、美屬維京群島和華盛頓哥倫比亞特區。

▼研究人員表示，至少需要12至18個月時間，才能證明疫苗安全有效。（圖／達志影像／美聯社）

