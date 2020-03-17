美國眾議員起草反制中國的法案　痛批中國「淡化處理」新冠肺炎

▲美國受到新冠肺炎疫情衝擊，讓眾議院起早反制中國的法案。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情重創美國，對此美國眾議員努尼斯（Devin Nunes）痛批中國處理疫情效率低下，還刻意淡化新冠肺炎，已經在委員會中研議起草一項新的法案，要反制這個被中國共產黨控制的國家。

根據福斯電視台報導，美國眾議院常設委員位「情報委員會」的議員努尼斯指出，他們效率低下、受到專制政府控制、實際上是舉報者的醫生，現在病死了，現在回頭看，事情最初大概發生在深秋或初冬的時候，但是他們沒有做出像是召集專家來研討的作為，而是輕描淡寫的淡化它。

當努尼斯發表相關言論之際，中國正在抗議美國的政界與出版刊物，不該把病原體的起源歸咎於中國。

中國駐南非大使林松添就在推特上發文指出，新冠肺炎病毒在中國爆發，不代表在中國起源，更不是中國製造。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 環球時報）



中國外交部發言人趙立堅也對於努尼斯等美國政治人物，把WHO宣布新冠肺炎全球大流行，歸咎於中國疫情不透明進行反擊。

趙立堅表示，希望美國的某些官員，把重點放在國內反應和國際合作上，而不是試圖透過譴責中國、把責任推給中國，這是不道德和不負責任的，這樣無助於減輕美國的新冠肺炎疫情。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～