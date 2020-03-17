台灣防疫「優秀」　國泰金總座對台股有信心：這波低接不少

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球金融市場，國泰金控總經理李長庚今（17）日表示，歷經10多年的練功，「應變風險的能力比2008年好很多」，且台灣防疫表現很優秀，對台股仍有信心，也低接不少。

國泰金控2019年稅後淨利達639億元，年成長23%，每股盈餘4.76元。國泰金今日召開線上法說會，由總經理李長庚主持，他在會議上表示，「去年算是相當不錯的一年」，各子公司獲利都創歷史新高，而國泰人壽、產險獲利也改寫歷史次高的紀錄。

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面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，外界擔憂是否會像2008年金融海嘯衝擊金融機構，李長庚指出，金融市場波動難以避免，這是所有金融機構都必須面臨的考驗，從2008年金融海嘯到現在，投資也做了相當多的調整，現在操作功力比以前好，因此「應變風險的能力比2008年好很多」。

李長庚坦言，去年第3季開始內部已有討論，大多頭走到現在，有可能出現崩跌，因此國泰一路調降高風險部位，儘管現在現金部位相對較高，但反而有機會在市場波動時，尋找較佳的投資標的，以目前部位來看，最起碼比去年第2、3季風險成本降低10至20%以上；國泰人壽去年連4季減持台股，也就是「汰弱留強」。

對於金管會主委顧立雄期許金融業能夠低接台股，李長庚說，「我們對台股有信心」，這一波國泰也低接不少，希望台股能夠穩定下來，台灣在防疫上很優秀，台股表現也很優秀。

國泰金投資長程淑芬也提及，2008年是次債風暴，當時國內許多壽險投資次債、結構型商品，且多仰賴外資投行介紹來投資，但歷經10多年，國壽及其他家壽險公司已練就自己投資國外的能力。

程淑芬表示，國壽去年也將投資部位調整成「進可攻、退可守」，除了債券部位趁利率高時，投資信用風險較佳的標的，且對於金控風險承受能力，2008年因不動產尚未市價化，國泰金如今的股東權益與淨值與當年「不可同日而語」，加上現在淨值超過8,000億元，預期金融市場波動對淨值侵蝕，認為「現在會比2008年好不少」。