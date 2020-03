拜登拼民主黨初選　提拔女副總統、非裔女性登最高法院

▲美國前副總統喬•拜登(Joe Biden)。(圖/路透)

美國前副總統喬.拜登(Joe Biden)15日在華府的第11場黨內辯論上表示,如果贏得民主黨提名,將會由女性擔任副總統,也會將一名非裔美國女性置於最高法院。他說,「我將挑選一名女士擔任副總裁,有很多女性明天有資格當總統。」

拜登清楚表明副總統候選人名單,其中包括前主要競爭對手加利福尼亞州參議員卡馬拉.哈里斯,明尼蘇達州參議員艾米.克洛布查爾和麻薩諸塞州參議員伊麗莎白.沃倫,他們將進行激烈的審查程序,以確定是否將成為副總統候選人。

加州參議員卡馬拉.哈里斯(Kamala Harris)和前喬治亞州州長候選人史黛西.艾布拉姆斯(Stacey Abrams)是民主黨界最常被提及的名字,選擇的標準將是一位既能與拜登一起工作又能平衡門票的女性。

不過,在辯論後的電話中,高級顧問西蒙尼.桑德斯(Symone Sanders)表示,「他曾說過,副總統的資格就像他想說的那樣,很像他」。她補充,「這將是一個女人。」

拜登的競選官員說,「拜登熟悉選舉副總統候選人的過程,而這一過程與2008年的過程相反」。他也拒絕提供有關該程序的任何進一步的細節,其中也包括何時開始準備。

