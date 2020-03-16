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快訊／摩洛哥火速鎖國！台灣10旅行團受困當地…緊急求助外交部

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記者柯振中、賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，北非的摩洛哥緊急宣布關閉國門、祕魯也進入戒嚴狀態，導致不少台灣旅行團滯留在當地，無法離開，只能向外交部求助。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,美國,洛杉磯國際機場,口罩,旅客。（圖／路透）

▲北非摩洛哥突鎖國，導致台灣有10團旅行團滯留在當地。（示意圖／路透）

雄獅旅遊業者出面指出，北非摩洛哥15日宣布關閉國門，陸、海、空全面封鎖，目前公司共有2組旅行團，一共31人滯留在摩洛哥，而台灣團共有10團無法出境。

雄獅旅遊說，除了摩洛哥以外，祕魯總統16日宣布進入戒嚴狀態，除了超市、藥房等民生基本用品店能夠繼續營業，所有商業活動都暫停，目前公司有2團旅行團，共計40人滯留當地無法出境，目前已經緊急通知外交部，希望能得到協助。不過，外交部暫時未對此回應。

此外，雄獅也宣布，到中南美的旅行團暫停出團，時間到3月31日，受到影響的共有3組團體。

▼除了摩洛哥以外，還有台人到祕魯旅遊，碰上戒嚴無法離開。（圖／路透）

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,美國,洛杉磯國際機場,口罩,旅客。（圖／路透）

除了雄獅的聲明外，可樂旅遊也出面說明，配合疫情指揮中心宣布的43個國家，將進行更改班機、協助退費等事由。可樂旅遊說，目前公司有12團旅行團，一共172人在這43個國家旅遊，目前已將相關規定通知旅客，協助處理更改班機等事項。

此外，可樂旅遊也宣布，將取消東歐、中東、中亞以及北非等團體行程，時間為4月30日以前的團體，公司會依政府規定，配合辦理退費事宜。

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