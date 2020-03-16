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快訊／美股瞬間熔斷！標普500開盤暴跌8％　道瓊狂殺2200點

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▲▼美股,股票,華爾街。（圖／路透社）

▲美股周一再度暴跌，標普500指數開盤瞬間觸發熔斷機制。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國聯準會宣布將基準利率減至接近零利率後，美股周一開盤大幅下跌，道瓊工業指數開盤暴跌超過2200點，標普500指數開盤瞬間跌破8％，觸發本月內第三次熔斷，市場暫停交易15分鐘。

美股史上僅有過4次熔斷記錄，第一次發生在1997年金融風暴，其餘三次都發生在本月內。標普500指數開盤下跌8.14％，道瓊工業指數下跌2250點或9.7％，那斯達克指數下跌6.1％。

請繼續往下閱讀...

重新交易後，標普500指數跌幅擴大至9.3％，道瓊指數跌幅擴大至9.4％或2174點，那斯達克跌幅則超過9.3％，創下1987年「黑色星期一」以來最慘澹的一次開市。此外，芝加哥選擇權交易所（CBOE）的VIX「恐慌指數」也飆升至金融海嘯以來最高水準。

美國聯準會緊急宣布降息4碼，市場利率等同於趨近於0，幅度遠遠超過外界預期，回到2008年金融海嘯時期水準。儘管各國央行祭出降息或寬鬆手段救市，但亞股、歐股表現仍然慘澹，包括港股、陸股、台股周一跌幅都超過4％，歐股主要指數跌超9％。另外，澳洲股市今日收盤也爆跌9.7％，創33年以來最大跌幅。

開盤前，與標普500指數連動的標普500 ETF（SPY），在16日盤前交易暴跌9％，道瓊ETF（DIA）和追蹤那斯達克指數的Invesco QQQ ETF，盤前跌幅也都在8％以上。此外，蘋果公司股價盤前大跌逾12％、波音股價盤前也重挫近13％。

瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫表示，美國聯準會降息4碼，利率區間來到0至0.25%，分析是因為美國10年期公債殖利率跌破0.5%，因此為了穩定債券市場，回復風險定價功能，才會降息4碼，預估之後不會再降息。

另一方面，Bianco Research創辦人Jim Bianco周日表示，假如聯準會的降息與量化寬鬆政策無法奏效，下一步恐怕是關閉市場交易，防止價格繼續崩跌。Bleakley Advisory Group投資長 Peter Boockvar也說，Fed恐怕用光所有可用的工具，餘下的救市方法已經非常有限。

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