金融圈人員染疫　公股銀員工出國管理機制啟動

▲公股銀也開始啟動人員管理，勸導有計畫出國的員工，暫時改變計畫降低感染新冠肺炎的風險。（圖／pixabay，示意圖）

記者吳靜君／台北報導

疾管署昨（15）日公告，新冠肺炎（COVID-19）的54案傳為金融圈人士，引發金融圈人心惶惶。公股銀也開始啟動相關機制，一銀即日起員工出國假單，必須經總行核准；而土銀則是啟動查調，確認多少人員準備出國、有多人人是在海外。

疾管署近兩日公布，昨日確診案例為6案、今日確診案例為8案，多數是有外國旅遊史，也創下單日新增最多紀錄。為了避免疫情在國內快速擴散，影響國人健康，疫情指揮中心也呼籲國人，非必要不要出國。

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公股銀也開始「勸導」有出國計畫的員工改變計畫，短時間內暫時不要出國。而一銀即日起即要求想要出國的人員，假單要經過總行核准，確實也勸退不少有計畫出國的員工。根據一銀統計，3月即有3個勸導成功；4月則還有1個「道德勸說當中」。彰銀自2月開始就已經柔性勸導員工不要出國，而國內許多會議也改採「視訊」、「電話」溝通，減少接觸和感染的機會。

土銀也未有「強制」限制員工出國，但是即日起也開始查調，有多少人員仍在國外、有打算出國的計畫，以作為人事管理。台企銀董事長黃博怡則表示，目前沒有明文規定員工禁止出國，但已經請總經理擬定，推出鼓勵同仁國內旅遊的優惠方案，讓員工多多留在國內旅遊、刺激消費活動。

其他兆豐銀、華銀等也未明文禁止員工不可以出國，多數是加強、柔性勸導，在全球疫情爆發、出國旅遊處於高風險時期，盡量減少非必要的旅行。