美股基金揮別連三周失血！上周轉吸金46億美元　改寫近5周之最

▲ 美股基金上周流入46.92億美元，創下5周來最大量。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散，導致全球市場過去一周行情劇烈擺盪，也讓近期資金行情輪轉，觀察最新EPFR數據，美股基金上周揮別連三周失血頹勢，轉吸金46.92億美元，為近五周之最大量。

拉丁美洲基金也持續獲得資金小幅進駐，再流入5.99億美元，推升連續吸金周數來到第4周。反觀歐股基金，受到境內確診案例驟升影響，上周再流出47.63億美元，單周失血金額改寫逾一年來之最。

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摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，隨著武漢肺炎疫情蔓延，過去幾周金融市場歷經暴漲暴跌，投資人如坐雲霄飛車，也讓股票基金的資金行情不斷輪轉，一度連三周失血的美股基金上周重拾資金動能，一舉轉吸金46億美元，改寫近5周最大流入金額，反觀現階段疫情持續發展的歐股基金的資金動能則相對疲弱，單周流出金額為逾一年之最。

林雅慧分析，全球經濟增長受疫情擴散而不確定性增溫，加上原油減產破局造成油價大跌，導致近期盤勢高低點波動加劇，惟短線似有過度恐慌反應之虞，近期各國政府已接力寬鬆、推出新一輪的量化寬鬆，也會加碼財政刺激措施以支撐經濟動能。

林雅慧認為，隨著疫情持續發展，在預期市場波動加大下，核心投資組合應採取防禦為主，面對更長更久的低利率環境下，多元化需求仍是重要的資產配置元素，尤其在去槓桿、降風險之際，資產負債表較健全、債信品質較佳以及現金收益率較穩定標的將更受青睞。

中長期而言，林雅慧建議，投資組合除採防禦為主，也應適時在資產價格修正之後、評價面逐步浮現之際，適度透過均衡的多元股債配置，在中長期投資目標及風險承受度之間，尋求多元收益因應市場震盪。