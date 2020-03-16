美股期指全面「跌停鎖死」！蘋果盤前狂跌12％　標普ETF重挫9％

▲美股期指全面跌停鎖死，預示周一開盤將再重挫。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國聯準會（Fed）15日緊急宣布降息4碼，同時啟動7000億美元量化寬鬆，撼動全球金融市場。美股三大指數在宣布降息後隨即跌停鎖死，道瓊期指崩跌超過1000點，預示美股周一（16日）開盤恐怕將再度重挫。

美股期指最近6個交易日內就有5次觸發跌停，芝加哥商品交易所（CME）為了減少市場恐慌，將最低跌幅設在5％，投資人僅能以高於最低跌幅的價格進行交易。目前，道瓊工業指數下跌1041點或4.56％鎖死；標普500期指則鎖死在4.79％；那斯達克期指也鎖死在4.55％。

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蘋果公司（AAPL）宣布將在2周內關閉除大中華區以外的全球直營店，蘋果股價周一盤前暴跌超過12％。惠譽（Fitch）將波音公司（BA）的信用評級列入負面觀察名單後，波音股價盤前重挫逾13％。

與標普500指數連動的標普500 ETF（SPY），在16日盤前交易暴跌9％，依照過去經驗，這通常代表開盤後標普500指數將再次觸發「熔斷」。此外，道瓊ETF（DIA）和追蹤那斯達克指數的Invesco QQQ ETF，盤前跌幅也都在8％以上。

美國聯準會緊急宣布降息4碼，市場利率等同於趨近於0，幅度遠遠超過外界預期，回到2008年金融海嘯時期水準。儘管各國央行祭出降息或寬鬆手段救市，但亞股、歐股表現仍然慘澹，包括港股、陸股、台股周一跌幅都超過4％，歐股跌超8％，德國DAX盤中重挫8.5％、法國CAC40挫近10％、英國FTSE 100指數暫時下跌7％。另外，澳洲股市也爆跌9.7％，創33年以來最大跌幅。