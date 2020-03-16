高中職以下學校師生「本學期禁出國」　教育部：特殊必要者可專案申請

▲中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，高中職以下學校全面停止師生出國計畫。（圖／記者莊喬迪攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，從加強防疫的角度，自3月17日起到本學期上課日為止，高中職以下學校全面停止師生出國計畫。對此，教育部表示，配合指揮中心防疫措施，高級中等以下學校全面停止學校師生出國計畫，如有特殊必要出國者可以專案申請，並且加強回國後管理措施。

今在中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體問到「禁師生出國這是行政院決定嗎？高中職以下停止出國到本學期為止？」對此，指揮官陳時中回應「指揮中心再三跟行政院建議，行政院也接受了我們的建議，所以剛剛說同意這樣來做，指揮中心也都提出了相關規定，還比較嚴格一點，希望這段時間防疫還是從嚴啦！」

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另外，自3月17日起如非必要前往第三集旅遊疫情建議國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要費用，費用將另外公布；此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實，包括提供不實聯絡資料或漏填，除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布其姓名。