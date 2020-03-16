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新冠肺炎疫情搗亂　中華信評：華航評等展望調整為「負向」

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▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情衝擊，華航現金流面臨極大不確定性，評等展望遭中華信評調整為負向。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（16）日發布華航的評等報告且預期，華航未來幾個月的現金流量會明顯弱化，因應新冠病毒（COVID-19）疫情的影響還持續擴大，而且華航需要更長時間才能恢復，現金流面臨高度不確定性。

雖然華航可因燃油價格走低而採取各項撙節成本措施而部分減緩所受的衝擊，但是現金流量受壓及高資本支出的壓力下，預估華航金今年的來自本業的現金流量（FFO）對借款比率下降7%到11%之間。中華信評對華航的評等展望從穩定調整為負向，同時中華信評確認華航的長期發行體信用評等為「twBBB+」，短期發行體信用評等為「twA-2」。

請繼續往下閱讀...

中華信評表示，華航已經在新冠肺炎疫情爆發之初即受到衝擊，因為華航最賺錢的路線包括飛往中國大陸和日本的航班，因為疫情爆發即受到影響；如今新冠肺炎已經蔓延到歐洲、美國等其他國家，在信心完全恢復之前航空旅客會避免或延後非必要的旅程，華航在未來幾季中減少原來就很少的航班、載客率也將下降。

中華信評表示，華航預估機隊升級計畫2020年的資本支出規模在新台幣180億元到210億元，主要支付6架777Ｆ貨機與11架A321neo客機在正式交機前的款項。預估華航今年FFO對借款比將從2019年的16%到19%，大幅萎縮至7%至11%。

中華信評的預期，新冠肺炎疫情的爆發將在2020年前二季中達到巔峰。換言之，華航的營運狀況應該可以在2020年下半年起逐步恢復，但要到2021年方可完全恢復正常運作。

中華信評認為，在基本情境下,隨著疫情導致的營運業務動盪情勢逐漸消退,華航的營收動能與裝載率將會在2021年回升至健全的水準。

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