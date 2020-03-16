零利率時代對你荷包影響...專家：錢變小了、比較敢借錢　





▲零利率時代讓錢變小了。（圖／記者李毓康攝）

記者周康玉、紀佳妘、吳靜君／台北報導

美國聯準會無預警降息四碼，並祭出7000億美元的量寬措施，引發紐西蘭、韓國跟進，加上歐洲數國是負利率，零利率時代儼然來臨。前民進黨立法委員、台灣東吳大學政治系副教授郭正亮表示，進入零利率時代除了比較敢借錢，對荷包理財毫無幫助。

然而降息之後，美道瓊期指仍跌1045點，郭正亮表示，顯示問題不是只靠資金寬鬆等貨幣政策可解決，可得進一步財政刺激才有用。

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Fed美東時間15日下午6點宣布降息四碼，從現在的1至1.25％、降息為0至0.25％。Fed主席鮑威爾（Jerome Powell）於Fed指出7000億美元的量寬措施，將分別購入5000億美元國庫券，以及2000億美元的按揭證券，周一（16日）開始施行，預計首批購入額400億美元。

郭正亮表示，零利率時代唯一好處是比較敢借錢，但如果借錢沒有目標，為什麼要借呢？另外，買房利率會比較低，但如果買了房價還是會跌，沒人會想買。

郭正亮表示，目前真正的問題在於，疫情造成對經濟走向的不確定，光是降息是沒意義的，要有訂單、有就業、有人買得起iPhone才有用。

瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫表示，美國聯準會降息4碼，利率區間來到0至0.25%，分析是因為美國10年期公債殖利率跌破0.5%，因此為了穩定債券市場，回復風險定價功能，才會降息4碼，預估之後不會再降息。

外界關注Fed繼3月3日降息2碼後，今天又再度降息4碼，台灣央行是否會跟進降息，陳彥甫指出，美國聯準會降息，勢必會帶給全球央行降息壓力，預估會有一波降息潮。

不過，若當地利率水準，像是歐美已達到負利率，可能採以其他方式替代，如財政政策。陳彥甫認為，儘管各國降息短時間無法能改善疫情的衝擊，但中長期來看仍有助於穩定經濟，讓未來經濟復甦反彈的力道更加快速。

這波疫情來勢洶洶，對全球衝擊影響為何？陳彥甫表示，短期來看，各國開始協助企業度過難關，希望不要觸發中小企業的倒閉潮，否則會使未來經濟復甦更加困難，因此各國央行釋放流動性，支撐企業的資金需求；中長期來看，各國央行積極降息，搭配財政政策，都將緩和疫情的衝擊。

銀行主管表示，零利率將會使錢變小，定存變得無利可圖，資產可以轉移到債券或保險等投資商品。

由於美國聯準會大幅降息，台灣公股銀行龍頭土銀一年期美元牌告利率更是一口氣大降0.75個百分點，對定存族來說，如果存美元來說，幾乎沒有利息了。

土銀的一年期美元牌告利率從1.05%調降0.3%，一口氣調降0.75個百分點，大降七成以上，對於定存族來說相當具有殺傷力。另外一銀也已經公告調整美元定存牌告利率，從原本的0.1%調降0.7%，調降0.3個百分點。