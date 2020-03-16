州巧科技4月中上市！明線上業績發表會　三大產品線力拚雙位數成長

▲州巧科技董事長李樹裔。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

州巧科技（3543）董事長李樹裔今（16）日表示，旗下光電、家居、醫療三大產品線，以產品研發和智能製造為核心競爭優勢，帶動獲利逐年攀升，去年EPS 1.22元創近9年新高，並預計在今年4月中旬掛牌上市，明（17）日將透過線上直播舉行上市前業績發表會。

李樹裔表示，州巧原本主要從事TFT-LCD沖壓零組件，隨後轉型跨足家居金屬製品及醫療產品的製造及銷售，其中光電主要生產符合市場各尺寸TFT-LCD在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等應用的相關精密沖壓零組件，目前在中國大陸蘇州、廈門、佛山等地皆有設廠。

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▲左起為州巧科技董事長李樹裔、總經理李樹宗。（圖／記者姚惠茹攝）

李樹裔指出，州巧在家居事業已成為國際級家俱商的合格供應商，產品像是鋼板抽屜及金屬層架等，目前主要以台南廠為主，至於醫療事業則是從電動輪椅的生產代工，現已自主開發新型電動輪椅、居家照護床、肌肉裝等，產能則主要在新竹廠，並設立樂鈞科技，主要負責醫療銷售。

李樹裔說明，去年面臨美中貿易戰衝擊，州巧仍透過技術升級及產品結構設計客製化，滿足客戶需求，並降低電視產品比重，拉高中小尺寸產品，並轉攻車載、工控、醫療等利基型產品，更為了分散布局前往越南設廠，藉此拓展東南亞業務，預計最慢明年中就可建置完成。

▲州巧旗下樂鈞科技總經理趙文龍示範新型電動輪椅。（圖／記者姚惠茹攝）

李樹裔補充，州巧三大產品線去年的營收佔比，光電佔67%、家居佔23%、醫療佔10%，其中光電中的車載佔1/3、工控和醫療佔1/6，並持續拓展家居金屬製品及醫療產品並預計未來五年將逐步拉抬新事業佔比超過5成。

李樹裔強調，州巧的競爭優勢主要來自產品研發和智能製造，尤其州巧以薄型化及環保性兼具的鐳射焊接製程技術獲得客戶認同及青睞，並導入自動化智能生產設備，提升為品質、效率及彈性兼具的人機協作，同時憑藉高度自動化廠線生產家居、醫療產品線，持續強化研發及設計能力。

法人表示，州巧旗下光電事業轉攻利基型產品，營收雖減少，毛利卻逐年增加；家居事業近年都維持雙位數成長，並持續擴大產品線，後市可期；醫療事業多元布局產品線，同樣穩定成長，看好三大產品線挹注全年營收可望有雙位數成長。