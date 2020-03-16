聯準會2周內連降6碼嚇壞投資人！　富達：降息短期內可望帶來入市機遇

▲ 聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯準會周日宣布，為應對疫情降息四碼，並推出7,000億美元量化寬鬆計劃。富達國際亞太區首席投資長Paras Anand認為，聯準會是次降息至零水準及重啟量化寬鬆的行動，顯然旨在穩定金融市場，並希望藉此降低疫情衝擊需求所造成難以避免的影響。

Paras Anand認為，目前要留意的關鍵問題是，聯準會此舉的成效如何，以及除此之外，投資者作長線投資部署時，還要關注那些因素。

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Paras Anand指出，儘管聯準會是次舉措有助紓緩資本市場流動性的壓力，但疫情影響生產力所構成的經濟損失日益擴大，以降息及量化寬鬆來抵銷影響的作用有限。「因此，我們預期美國及其他成熟經濟體，將在中期推出更多財政政策以刺激經濟。」

另外，Paras Anand表示，亞洲區內的央行，特別是中國的人民銀行，未必會跟隨聯準會的劇本，下調利率至零水準。他解釋，因為區內經濟活動經歷今年初的低潮後，最近有跡象顯示區內經濟狀況或已見底，去年人行也顯示其推行政策的哲學與其他央行有所不同，過去十三個月，中國大陸應對中美貿易關係影響，便傾向結合更廣泛的財政及貨幣政策以支持經濟。

Paras Anand認為，短期內市場或將出現相對具有吸引力的入市機遇。股票等風險資產在公開市場的估值已進入錯置階段，由於估值很大程度上取決於市場對企業的中期營運指標及變現價格的假設，無可避免需要較長時間證實價格被低估。然而，風險資產在公開市場的價格，卻每日受到市場情緒，及市場對這些資產基本因素看法變動的影響而波動。Paras Anand提醒，投資者宜留意實際價值與市場每日情緒波動的時差，所構成的入市機會。

Paras Anand指出，「在研究疫情對全球經濟所構成的實際影響時，評估美國及歐洲所採取的措施是否相稱是挺有趣的。畢竟，各地政府及決策者最重要的考量會是到底他們能讓人民的生計被影響到什麼程度，來降低疫情及減少死亡人數。」