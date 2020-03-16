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新冠肺炎疫情衝擊經濟　各國央行救市行動一次看

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▲▼Fed,聯準會。（圖／路透）

▲聯準會（Fed）本月2度降息。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情已對全球經濟及市場構成威脅。上周世界衛生組織（WHO）宣告疫情正式進入「全球大流行」，此前許多國家及地區的經濟已出現放緩跡象，美國股市也告別長達11年的多頭行情，於短短19日內遁入熊市。在多國陷入衰退的嚴重風險之際，各國政府及央行無步開是採取抑制行動，頒布財政及貨幣刺激措施。

以下為各國央行近期提出的措施整理：

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美國

• 3月3日，聯準會（Fed）無預警宣布降息2碼，利率區間在1％~1.25％，是Fed自2008年金融海嘯以來首度緊急降息。
• 3月12日，Fed宣布放水救市，將挹注1.5兆美元與購買不同年限的美債，以支撐市場並刺激經濟，確保市場流動性不會因這次新冠疫情危機而陷入乾涸。
• 3月15日，Fed再無預警宣布降息4碼，利率區間在0%~0.25%，觸及2015年歷史最低紀錄。此外，Fed也宣布啟動高達7000億美元的量化寬鬆措施，以保護經濟免受武漢肺炎疫情的影響。

加拿大

• 3月4日，加拿大銀行（央行）宣布降息2碼，至1.25%。
• 3月14日，再宣布降息2碼，將基準利率下調至0.75%。

澳洲

• 3月3日，澳洲央行澳洲儲備銀行（RBA）宣布降息1碼至0.5％，創下有史以來的新低。
• 3月16日，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中指出，將在二級市場上購買澳洲政府公債，並進行為期一個月和三個月的回購操作，結束時間將另行通知。本周四（19日）則將宣布進一步的經濟扶持政策。

紐西蘭

• 3月16日，紐西蘭央行（RBNZ）召開緊急會議，宣佈降息3碼，新利率來到歷史新低0.25%。並稱若需要進一步刺激措施，已做好大規模購入政府債券的準備。

中國大陸

• 3月16日，實施今年第二次降準，對市場釋放規模5500億元人民幣長期資金，並展開1000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。

中國大陸未像2008年金融危機期間那樣採取大規模財政刺激措施來應對增長放緩。不過，人行已要求各銀行核放低利貸款給受到疫情衝擊的公司行號。

▼中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

英國

• 3月11日，英國央行英格蘭銀行（BOE）決議降息2碼，基準利率從0.75%調降至0.25%，為英國央行自2016年8月以來首次降息。當日，英國財政大臣Rishi Sunak也宣布規模達300億英鎊的財政刺激計畫，其中120億英鎊將專門用於疫情，至少50億英鎊將用於國家醫療服務體系、70億英鎊則用於英國的企業及工人。

歐盟

歐洲央行（ECB）維持利率不變，但將透過刺激方案，為受疫情重創的中小企業提供銀行貸款，並將擴大購債規模達1200億歐元。

日本

• 3月16日，日本銀行（央行）決議維持利率不變，維持在負0.1%。但擴大寬鬆政策，將年度購買ETF的目標倍翻至12兆日圓。

南韓

• 3月3日，南韓宣布推出11.7兆韓元（約98億美元）刺激方案，為歷來針對重大疫情編列最大規模的財政刺激。

• 3月16日，南韓央行宣布降息2碼至0.75%，來到歷史新低，為南韓過去10幾年來首次緊急降息。

▼南韓央行緊急降息，逾10年來首見。（圖／路透社）

▲韓國央行。（圖／路透社）

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