2月銀行人民幣存款餘額續降　改寫6年新低

▲ 國銀人民幣存款餘額續降，改寫6年來新低。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（17）日公布2月銀行辦理人民幣業務概況，其中外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）存款餘額合計2519.31億（人民幣，下同），較109年2月下降了39.84億元或1.56%，創下2014年2月、6年以來新低。

在存款餘額部分，2月DBU人民幣存款餘額2198.57億元、較1月減少47.23億元或2.1%，OBU存款餘額320.74億元、較1月增加7.39億元或2.36%，合計總共為2519.31億、較1月減少39.84億元或1.56%，創2014年2月以來新低。

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央行外匯局行務委員表示，DBU減少主要是因為電子業支付三角貿易貨款，錢從帳戶移出；OBU增加也是因電子業貨款收入暫時存在帳戶內。

央行行委指出，DBU存款餘額變化也因定存、活存皆減少所致，其中定存減幅比較大。此外，法人戶跟個人戶也都是減少，其中法人戶因企業支付貨款，減少金額較多，而2月新發行1檔國際債券，規模11.55億元，另有2檔到期債券規模12.8億元，都是專業版國際債券，對象為專業機構投資人，影響法人戶存款，但發行、到期規模差不多，因此對DBU法人戶存款餘額影響不明顯。

另外，個人戶減少部分，2月成立3檔人民幣計價基金，募集3.39億元人民幣，皆為目標到期型債券基金，通常會包裝成投資型保單，致個人戶存款減少。DBU個人戶減少金額接近5億人民幣，一部分是將存款轉到上述投資型保單，其它部份則可能轉到其他幣別或商品做投資。

對於中國大陸因疫情拖累復工進度，是否影響三角貿易貨款支付數額，行務委員表示，停工會影響到貨款交割，但也有以美元計價，因此不完全會反應到人民幣貨款上面。

在貼現及放款部分，DBU貼現及放款為4.42億元、OBU為169.32億元，皆較1月增加，合計為173.65億元、增加1.25億。

匯款總額部分，DBU匯款總額為835.36億元，較1月增加259.9億元或45.1%；OBU匯款總額為433.26億元，較1月增加110.66億元或34.3%，合計匯款總額為1268.62億元、增加370.56億元或41.26%。行務委員指出，匯款增加原因有二，第一是1月份農曆春節工作天數減少、基期較低，因此成長幅度較大，但與12月匯款總額相比其實是差不多的，沒有特別大幅成長，而是回到一般水準；第二原因也是三角貿易貨款致匯款增加。

今日人民幣各天期的最高牌告利率，1個月期最高為兆豐銀2.1%、3個月期為兆豐銀2.4%，6個月期為上海商銀2.78%、9個月期為日盛銀行 2.45%，1年期為日盛銀行2.5%，其中一個月期、三個月、一年期皆較1月下調，其他都持平。

另外，中國銀行台北分行對參加行利率大幅下調，今日專案利率1個月期為1.64%、3個月期為1.91%、6個月期為2%、9個月期為2.12%、1年期為2.26%，央行行委表示，主要是中國人行為減緩新冠疫情帶來的市場衝擊，致力寬鬆供給市場充分的流動性，促使利率走低。