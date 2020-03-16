群創推出「一站式求職」Line@行動招募2.0平台　預計徵求千名新血

▲群創推出「一站式求職」Line@行動招募2.0平台。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（16）日宣布，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，各大專院校原定三月開跑的校園徵才陸續延後舉辦，並在第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台。

群創表示，受到疫情衝擊，使得畢業在即的新鮮人提早就業準備的媒合機會延後，甚至求職者出門面試意願下降，因此群創推出的行動招募平台，利用雲端面試，僅須透過個人通訊設備及軟體，不用到現場仍可獲得專屬客製化專業職缺推薦。

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群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，因應8K+5G+AI發展引領全球趨勢，串連智能生活、數位娛樂、健康管理等轉型浪潮，面板多元應用扮演重要角色，群創今年鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，歡迎具備製造、研發、大數據、AI，以及跨界、軟硬體專業人才應聘。

▲群創將透過雲端面試招募千名新血。（圖／群創提供）

群創指出，2020年群創線上校園徵才持續聚焦「平台化、加值化、多元化」為重點人才策略，鎖定招募智能製造、價值創造及跨界跨域人才，包括電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所人才，強力延攬校園潛力新秀，並提供大學畢38,000元、碩士畢 48,000元、博士畢61,000元薪資，績效獎金另外視部門及個人表現而定，預計招募千名新血加入。

群創說明，獨家推出的Line@行動招募平台，打造「2020群創線上校園徵才」專區，利用大數據人資系統基礎，讓新鮮人僅須20秒即可獲得超過3個以上適配職缺推薦，60秒可完成履歷投遞，24小時內即時回覆不打烊，加入還可抽Line Points點數，並加碼2020應屆畢業生填履歷抽大獎。

群創補充，為了積極全面培育人才，除依據同仁職務與專長提供課程以精進專業，並協助與鼓勵同仁在職涯上跨界多元發展，推行「線上英文學習平台」、大數據、AI專業、商業談判、產業分析等課程，以及持續舉辦講座與共識營以培養凝聚內部跨領域人才，並鼓勵員工內部輪調，精進職能。

群創強調，視員工為公司重要資產，致力打造有愛無礙、健康安全的職場環境，並在2019年獲得亞洲最佳企業雇主及運動企業認證的肯定，除提供具競爭力的薪資外，並打造幸福健康的職場環境，設有活力館等運動休閒設施、提供全天候護理協助及健康諮詢等專業醫療服務、舉辦藝文活動及公司內部社團活動，鼓勵同仁工作與生活達成身心平衡健康。