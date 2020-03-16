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打降息強心針也沒用！股災衝擊　2月投信基金規模縮水573億元

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▲▼3/13台股受美股暴跌影響出現恐慌性賣壓，開盤隨即下挫七百多點。收盤前跌勢趨緩拉尾盤，跌幅縮小下跌兩百多點。（圖／記者湯興漢攝）

台股今日失守萬點。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

武漢肺炎擴散引發投資人驚恐，造成近期全球股市大跌，美國聯準會周一更突喊降息，撼動投資市場信心，台股今（16）日更失守萬點，收9717.77點。根據最新統機，2月國內投信基金規模較1月減少1.41%，終結連續13個月的增長趨勢。

法人指出，恐慌情緒高漲下，預料整理期拉長，但隨著股市負乖離明顯擴大，投資人可趁著市場調整之際，定期定額逢低逐步建立投資部位。

請繼續往下閱讀...

根據投信投顧公會資料統計，截至今年2月底為止，投信整體基金規模為4兆202億元，較1月減少573億元，減幅約1.41%，結束連續13個月規模增長的趨勢，但仍僅次於1月，為史上單月第2高。

若按類型區分，2月規模減少最多的是跨國股票型基金、國內貨幣市場型基金、國內槓桿型或反向型ETF基金，各減少326、173與100億元；而國內股票型ETF基金、跨國一般債券型基金、跨國指數型基金，規模各逆勢增加131、61、59億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，2月基金規模減少，主要是受到肺炎疫情的影響，歐美地區確診案例快速增加，由於擔心將進入大流行階段，不利於經貿活動，企業營收獲利、經濟成長率都存在下修風險，全球股市自2月下旬起全面重挫，造成資產價格縮水。

不可諱言，疫情持續擴散，將讓全球需求放緩，包括：服務、製造、金融等各大產業，都會受到不同程度的衝擊。加上，近期原油價格崩跌，能源公司與美國頁岩油面臨破產危機，加深景氣的不確定性，恐慌情緒高漲下，金融市場未來整理期拉長。

不過，隨著各國政府陸續採取封閉式管理，及檢疫工作，有鑑於中國2月來封城的成效，若各國防疫政策確實執行，疫情發展可望在未來一個半月內得到控制，對經濟的實質影響將會減輕。

其次，觀察MSCI世界指數目前本益比來到15.6倍，都低於近1年、2年與5年平均值超過2個標準差；與10年平均值相較，也低了1個標準差以上，負乖離情形相當明顯，代表股市已提前而且大幅反映基本面利空。投資人不妨趁著市場調整之際，定期定額逢低逐步建立投資部位。

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