星展銀超佛心給14天全薪防疫隔離假　員工福利金還可買防疫物品

▲針對需居家隔離或居家檢疫的員工，星展銀給予最優14天全薪防疫隔離假。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

在新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒的非常時期，星展銀行（台灣）今（16）日宣布，開放員工使用彈性福利金購買防疫物品，全方位協助同仁對抗疫情，另針對需居家隔離或居家檢疫的同仁，給予最優14天全薪防疫隔離假。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，人才是星展最重要的資產，提供員工安全的職場環境，可說是目前最重要的課題，且在新冠肺炎疫情爆發之初，即啟動營運持續管理因應計畫及配套措施，包括部門異地備援、在各辦公室配置消毒酒精及耳溫槍、加強消毒清潔辦公環境、提供口罩給需要接觸客戶的前線同仁，並安排知名醫師進行線上講座，解說防疫衛教專業資訊，隨時關心員工的身體情況。

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因公務需求，必須前往中央流行疫情指揮中心公布的旅遊警示國家，或在出發前（或在途）該國未列為第三級旅遊警告國家，之後自第三級旅遊警告國家返國，而需要居家隔離或居家檢疫的同仁，星展銀行（台灣）給予最優14天全薪防疫隔離假；針對其他因疫情有需要請假的同仁，也提供在家辦公（有薪）、14至21天有薪年假、7天無薪家庭照顧假、7天無薪事假與14天無薪防疫照顧假等選擇。

此外，「iflex」彈性福利金部分，星展銀表示，除了讓員工可依個人需求，選擇申報休閒旅遊、醫療保險或教育學習等相關花費，考量防疫為杜絕傳染的基本工作，近來星展銀行（台灣）特別將「防疫用品」納入申請項目範圍，開放同仁使用彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品。

星展銀行（台灣）積極投入，以實際行動協助防疫，除提供客戶多元數位金融服務，讓客戶免出門即可輕鬆完成所需交易外，近來也貼心推出法定傳染病補償保險金保障，陪伴客戶度過艱難時刻，同時也不忘持續支持社會企業，主動關懷陪伴社會企業，更以行動力挺，向社會企業採購布製口罩套、奈米抗菌消毒噴霧等防疫產品，與社會企業聯手防疫、共度難關。