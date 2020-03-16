防疫宅經濟大爆發　中租零卡分期攜手電電購搶攻電視族群

▲仲信資融副總經理張銘聰。（圖／中租提供）



記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，不少民眾減少出入實體賣場，轉而線上網購消費，促進宅經濟當道。中租-KY（5871）旗下仲信資融推出的「中租零卡分期」，與三立媒體旗下的電視電商平台《電電購》合作，消費者購買任一商品只要滿千元，即可選擇零卡分期付款。

「中租零卡分期」自2018年9月推出，獨創免綁信用卡、免儲值、免綁定銀行帳戶、免年費的行動支付分期服務，去年起開放電商與使用POS機的商家，進行系統串接，增進商家業績，迄今全台已有數萬家信譽好、服務優質的特約商家加入合作平台，更突破10萬會員人次，建構零卡支付生活圈。

仲信資融副總經理張銘聰指出，這是中租首次與電視電商合作，跨足「手機」與「電視機」雙螢幕，切入電視族群的新商機，提供消費者更便捷的消費場域，讓不使用信用卡或不想占信用卡額度的家庭主婦、電視族群，也能輕鬆分期、在家購物。

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電電購營運長陳永杰表示，電電購整合電視購物和電子商務購物網，豐富活潑的內容影音輔佐購物商城銷售，深度結合品牌、聚焦重點產品、波段長尾操作，並精準導入目標族群，多元通路銷售，深深抓住婆婆媽媽的心。

民眾在三立電視台節目看到產品，撥打專線訂購時，可選擇以零卡分期方式結帳，若已是「中租零卡分期」會員，開啟APP扣除額度，確認分期期數、每期繳款金額，完成行動支付；若尚未成為會員，則可在接到手機簡訊，透過網路填寫申請資料，3個工作天內，經過電話確認身分，通過審核後，就會安排商品送貨到府。