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柔佛石化廠爆炸5死1燒傷　1年內第2起蘇丹要求查工安

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▲▼邊佳蘭深水石油終站。（圖／路透）

▲邊佳蘭深水石油終站。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

位在馬來西亞柔佛州邊佳蘭（Pengerang）深水石油終站的一處煉油和石化綜合處理廠，在當地時間15日晚間發生爆炸意外，當時有7人在現場，當中5人死亡、1人受到全身70%燒傷，只有1人成功脫逃，目前確切起火原因有待調查，馬來西亞國家石油公司（Petronas）也尚未做出回應。

每天最高可以處理30萬桶原油的邊佳蘭深水石油終站，在2019年4月也曾因常壓渣油脫硫裝置而發生爆炸和火災，所幸沒有造成死亡意外，這是1年內第2起工安事件，至於此事爆炸意外是否會造成石油減產，還有待邊佳蘭煉油與石化公司回應。

邊佳蘭煉油與石化公司是馬來西亞國家石油公司和沙地阿拉伯國家石油公司的策略合作聯營公司，在16日發起聲明表示，目前情勢已經獲得控制，並在第一時間啟動緊急應變小組，將會與有關的單位保持密切的聯繫。

柔佛州內世襲的最高統治者柔佛蘇丹（Sultan Johor）在16日表示，已經向罹難者家屬表示慰問，要求消防和相關單位以最短的時間內查明起火原因，「這起事件使我感到非常難過，願真主給予受害者的家屬力量，未來要把工安放在首位，以防意外再次發生。」

 
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