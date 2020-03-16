疫情衝擊！「亞洲最壞時刻已過」　瑞銀估下半年經濟可望回穩

▲新冠肺炎疫情升溫，衝擊全球經濟表現，瑞銀估下半年經濟可望回穩。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，衝擊全球經濟表現，美國聯準會（Fed）再度宣布降息4碼，瑞銀（UBS）今（16）日表示，這次降息後，預估短期市場波動幅度仍大，而中長期來看，可望加大經濟復甦力道，儘管亞洲最壞的時刻已過，但歐美國家疫情升溫，預期第2季金融市場會受到波及，整體來看，全球經濟復甦可能要延至下半年，才得以回穩。

瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫表示，美國聯準會降息4碼，利率區間來到0至0.25%，分析是因為美國10年期公債殖利率跌破0.5%，因此為了穩定債券市場，回復風險定價功能，才會降息4碼，預估之後不會再降息。

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外界關注Fed繼3月3日降息2碼後，今天又再度降息4碼，台灣央行是否會跟進降息，陳彥甫指出，美國聯準會降息，勢必會帶給全球央行降息壓力，預估會有一波降息潮。

不過，若當地利率水準，像是歐美已達到負利率，可能採以其他方式替代，如財政政策。陳彥甫認為，儘管各國降息短時間無法能改善疫情的衝擊，但中長期來看仍有助於穩定經濟，讓未來經濟復甦反彈的力道更加快速。

這波疫情來勢洶洶，對全球衝擊影響為何？陳彥甫表示，短期來看，各國開始協助企業度過難關，希望不要觸發中小企業的倒閉潮，否則會使未來經濟復甦更加困難，因此各國央行釋放流動性，支撐企業的資金需求；中長期來看，各國央行積極降息，搭配財政政策，都將緩和疫情的衝擊。

此外，不少投資人將這次股災與2008年金融海嘯相提並論，陳彥甫說，2008年金融危機當時有很大的資產泡沫，但這次並沒有，主要是過去10年股市、房市資產仍有上漲，因此沒有太大的泡沫，即使全球央行降息將衝擊銀行獲利，但金融市場的資本適足率仍相對穩健。

陳彥甫也提及，這次疫情是亞洲、歐美國家陸續爆發，而當年金融海嘯是全球同步爆發，因此在亞洲確診案例趨緩下，加上歐美疫情未來控制後，預估下半年全球經濟可望逐步回穩。