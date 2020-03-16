義大利「80歲老夫妻相愛60年」染新冠肺炎　困屋燒8天醫不救…2hrs相繼病逝

▲義大利老夫妻因為封城在家發燒8天，最終相繼病逝。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球擴散迅速，短短兩周全歐洲幾乎淪陷。截至16日下午義大利確診人數達到24747人、死亡1809人。一對已經相愛相守60年的老夫妻，也因為這次的疫情遲遲沒有醫療救援，加上政府要求民眾待在家中，導致兩人感染新冠肺炎後重症被送醫，最後陸續在兩小時內相繼病逝。老夫妻的兒子難過表示，「我甚至連擁抱他們的機會都沒有。」

根據英國《每日郵報》報導，82歲的瑟薇拉（Severa Belott）和86歲的路易奇（Luigi Carrara）住在義大利貝加莫省的阿爾比諾，在疫情爆發後，當地政府要求民眾都待在家中，但高齡的老夫妻卻出現了新冠肺炎的症狀，兒子也因為封城遲遲無法去探望。

瑟薇拉的兒子盧卡（Luca Carrara）表示，父母親在完全沒有醫療援助的情況下，在家待了8天，甚至打給醫療單位也被拒絕，發燒到39度都無法就醫。過去路易奇是磚瓦工、瑟薇拉是家庭主婦，兩人相愛60年，因為新冠肺炎最後雙雙送醫，卻已經為時已晚，在兩小時內相繼病逝。

盧卡難過說道：「你甚至沒有機會擁抱、安慰他們，說一句『一切都會好起來』因為根本就沒有醫生。」在得知父母被送到當地醫院，卻還是不幸病逝，盧卡忍著無法發洩的憤怒，因為至今他和妻子、兩個孩子也都被隔離。

「孤獨的死去，就是這個病的結果」盧卡表示。新冠肺炎讓大家所愛的人只能獨自面對死亡，「我的父母這麼長時間被困在屋子中無法就醫，但還是無法責怪任何醫療單位。」