疫情燒到內需服務業倒一片　經部：振興貸款額度上看8000萬元

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創飯店旅宿等內需型產業，經濟部今（16）日召開座談會了解業者需求。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創飯店旅宿等內需型產業，經濟部長沈榮津今（16）日表示，政府將協助餐飲業者與外送平台談判降低上架手續費，另針對企業營運資金紓困，也將提供振興貸款救急，最高申貸額度上看8000萬元。

針對疫情衝擊國內經濟與產業發展，經濟部長沈榮津繼上周與資通訊產業面對面座談後，今天再度邀請內需服務業座談，以了解產業現況與需求，以利擬定紓困方案。

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針對受到疫情衝擊最大的餐飲業，沈榮津表示，業者普遍希望降低上架外送平台的抽成與手續費，像是寧夏夜市的業者透過公協會，出面與外送平台談判，順利將手續費降至一成，鼓勵業界團結對外談判，「把手續費降下來，政府再來補助」。

針對國內產業紓困措施，經濟部將斥資200億對受影響事業紓困振興，依據規劃，振興貸款中小企業申貸額度最高達2000萬元；非中小企業最高上看8000萬元。

另外，針對發薪、租金救急的營運資金貸款，經濟部規劃每家貸款額度總計最高為500萬元，得分次申請但不得循環動用；利率按中華郵政2年期定存利率加1%計算，每家以5.5萬元為上限，預估可補貼製造業1500家、中小服務業2萬家。