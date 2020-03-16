醫療人員每月加薪1.7萬　數千保加利亞人陽台集體鼓掌：謝謝你們

▲保加利亞醫療人員穿著全套的防護服。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

保加利亞截至今（16）日下午累計52人確診新冠肺炎（COVID-19），為了提升士氣，該國總理鮑里索夫（Boyko Borissov）15日宣布，所有參與治療新冠肺炎患者的醫療人員每月將獲得566美元（約台幣1.7萬元）獎金。此外，數千名保加利亞民眾還來到自家陽台，一同替醫師與護理師鼓掌，感激這些人員的努力。

《路透社》報導，保加利亞已宣布進入緊急狀態直到4月13日，同時關閉多所學校並禁止大型集會。事實上，該國一直面臨著護理人員短缺的問題，許多人選擇離開該國，前往西歐尋找更好的待遇，因此醫院內要應對新冠肺炎的人力可說是相當吃緊。

為了鼓舞士氣，鮑里索夫宣布，治療新冠肺炎患者的醫療人員每月能拿到約1.7萬台幣的獎金。來到該國首都索非亞（Sofia）與其他城市，數千人站上陽台，用手機打出燈光並一邊鼓掌，希望藉此支持醫界人士。

Аплодисменти за медиците,които са на работа в тази рискова и за тях ситуация!!!Аплодисменти и на моят мъж и колегите му,които утре ще излязат да работят с камионите да заредят хранителните магазини 由 Светлана Теодосиева 發佈於 2020年3月15日 星期日

來自北部城市普列文（Pleven）的艾琳娜（Irena Yankova）表示，她自己從晚間9時就開始鼓掌，「我們的鄰居也都這麼做。」她說，「我們支持第一線的醫療人員，以及所有與患者有密切接觸的人。」

保加利亞的52例確診中，年紀最小的是9歲來自英國的兒童，其中還有兩人死於新冠肺炎。

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