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病毒嚇趴飯店住房率大砍七成　商總估：「這時候」恐掀倒閉潮

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▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創飯店旅宿等內需型產業，經濟部今（16）日召開座談會了解業者需求。(圖／示意圖)

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創飯店旅宿等內需型產業，經濟部今（16）日召開座談會了解業者需求。(圖／示意圖)

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創飯店旅宿等內需型產業，經濟部今（16）日召開座談會了解業者需求，商總副理事長許舒博表示，目前飯店旅宿業的住房率大砍七成，如果疫情在四月底前未趨緩，恐怕將掀起一波大規模的倒閉潮。

針對疫情衝擊國內經濟與產業發展，經濟部長沈榮津繼上周與資通訊產業面對面座談後，今天再度邀請內需服務業座談，以了解產業現況與需求，以利擬定紓困方案。

請繼續往下閱讀...

針對產業受疫情衝擊現況，商總副理事長許舒博表示，內需服務業整體受到的衝擊高達七至九成，尤以航空業、觀光業、旅宿業首當其衝，不少飯店旅宿業者反映，目前住房率僅剩下一成，整體觀光產業鏈還包括餐飲業與禮品業，也都受到很大的衝擊。

「內需服務業陸續傳出無薪假或歇業的情形，如果疫情到四月底還無法有效控制，到時候就不是一家、二家業者撐不下去，而是會倍數成長，發生大規模的倒閉潮。」許舒博坦言。

中華民國展覽暨會議商業同業公會榮譽理事長林茂廷表示，目前會展產業的損失至少三成起跳，不少展覽已經移期至下半年或明年才舉辦。如果7、8月的疫情都還未見趨緩，那麼下半年的展覽都要延到明年，無法辦展，對於展會業的損失是百分之百。

另外，針對政府將發放振興抵用券刺激經濟，許舒博針對發放時機點表示，目前業者已經快撐不下去，恐無法等到疫情穩定，而且當疫情穩定之後，就算不用振興抵用券，民眾還是會出門消費，呼籲政府振興經濟更應「超前佈署」。

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