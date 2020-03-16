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貿協瞄準中南美洲市場　拓銷成效佳、已找到當地經銷商

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▲▼貿協組拓銷團前往中南美洲尋找商機。（圖／記貿協提供）

▲外貿協會副秘書長林芳苗(前排左5)率台灣14家廠商前往中南美洲拓銷。（圖／記貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會為前進中南美洲，特別籌組14家我國優質廠商組成「2020年中南美洲貿易暨布局訪問團」，分別於3月9日及3月12日在瓜地馬拉及墨西哥市辦理洽談會，共有160家買主與台灣廠商完成235場次洽談。該團由外貿協會副秘書長林芳苗率團，參加廠商產品多元，包括：汽機車零配件、農業材料及用品、五金、安全護具、紡織、機械等。

貿協表示，面對全球疫情肆虐，更應逆向思考，化危機為轉機，在謹慎防護下掌握時機開拓市場；此行已有部分團員在瓜、墨兩國找到可長期經營的買主，兩國市場值得深耕。

請繼續往下閱讀...

首站瓜地馬拉市洽談會，邀請我駐瓜地馬拉大使鄭力城及瓜國經濟部貿易次長Edith Flores共同揭幕致詞。我駐瓜地馬拉大使鄭力城及瓜國經濟部貿易次長Edith Flores表示，我國與瓜地馬拉友邦情誼深厚，自2006年簽署自由貿易協定以來，雙方經貿關係逐年成長，為該國資通訊及科技之重要供應來源，雙邊的關係對於瓜國經貿發展有正面影響。Edith Flores亦表示，瓜國提供台灣廠商多項投資優惠，歡迎台灣廠商前往投資。

林芳苗說，此行亦分別拜會瓜地馬拉及墨西哥兩國重要工商團體，推廣臺灣產業優勢並邀請渠等組團訪台採購及尋求技術合作夥伴。拜會對象包括瓜地馬拉出口商協會、AGEXPORT、墨西哥全國工業總會（CONCAMIN）、墨西哥全國製造業同業公會（CANACINTRA）及汽車產業聚落協會。

▼貿協組拓銷團前往中南美洲尋找商機。（圖／記貿協提供）

▲▼貿協組拓銷團前往中南美洲尋找商機。（圖／記貿協提供）

林芳苗也說，瓜地馬拉為我國重要友邦，也是中美洲最大市場，擁有豐富天然資源，其海鮮及咖啡向為國人喜愛，我國與瓜國的雙邊貿易也逐年成長，2019年雙邊貿易總額達2.08億美元，較前一年成長12%，我商可利用瓜國作為推廣中美洲的平台。

另外，例如美墨加協定（USMCA）即將開始實施，當中的環保條款對於綠能製造制定一定要求，使墨西哥必須快速發展綠能產業，而我國在循環經濟、環保等各項綠能產業、智慧製造等產業相當成熟，很看好與臺灣與墨西哥經貿發展及技術合作的機會。

為協助我國廠商拓展拉丁美洲市場，外貿協會下半年另將籌組秋季訪問團，歡迎有興趣開拓中南美洲潛力新興市場的業界先進踴躍參加。

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