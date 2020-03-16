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財長蘇建榮：中小企業受疫影響繳不出稅 「無息延繳1年、分期最長3年」

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▲▼立法院財政等聯席委員會 財政部長蘇建榮 教育部長潘文忠 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮今日出席財委會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

美國意外降息4碼，顯示全球經濟不理想，所以外界也關心台灣是否提出相對的紓困對案，包含降稅。財政部長蘇建榮今（16）日在財政委員會表示，降稅紓困要到明年才申報，緩不濟急，所以財政部今日會發布命令，讓受疫情影響繳不出稅的中小企業無息延長繳稅期限，最長可以延到1年；分期繳納最長可達3年。

民進黨立委林楚茵、國民黨立委費鴻泰都問及如何延長繳稅，財政部賦稅署長李慶華表示，依據稅捐稽徵法26條，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委林楚茵提問，台灣在「防疫是超前部署，紓困振興也不能落後」，美、日等國都在研擬減稅方案，台灣財政部目前卻沒有納入，「3月就要開始報稅，只能用延緩繳稅的方式處理？」

蘇建榮回應，只要是受疫情影響暫停營業，企業和國稅局申報，在暫停營業期間就不用繳營業稅，下午也會發布行政命令，繳不出稅的中小企業，可向國稅局申請延繳最長一年或分期繳納最長三年，「都是無息的。」

林楚茵在今日質詢後，繼續針對財政部於2月27日提出的酒精進口原料以及口罩的關稅減免政策，提出臨時提案，建請財政部針對關稅減免政策溯及既往的可行性進行研議。

林楚茵指出，從疫情爆發起至2月27日前，為防疫物資進行調度進口的業者，不論是防疫酒精或口罩，讓疫情對學生開學、開課的衝擊降到最低，這些守住第一波防線的台灣隊，也應能一體適用減免稅的政策。蘇建榮承諾，將與相關部會一同研議可行性，並與行政院交換意見。

林楚茵針對財政部於2月27日提出的酒精進口原料以及口罩的關稅減免政策，提出臨時提案。（圖／林楚茵等立委提供）

▲▼林楚茵今日質詢後，針對財政部於2月27日提出的酒精進口原料以及口罩的關稅減免政策，提出臨時提案，建請財政部針對關稅減免政策溯及既往的可行性進行研議。（圖／林楚茵等立委提供）

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