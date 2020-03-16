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媲美KF94！南韓團隊研發「奈米口罩」可重複使用　洗20次還有9成效果

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▲▼ 南韓仁川一家口罩工廠趕工生產。（圖／路透）

▲ 仁川一家口罩工廠趕工生產。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，政府推出類似台灣實名制的「口罩5部制」，每人每周限購2個口罩，對部分民眾來說根本不夠用。口罩短缺之際，研究型綜合大學「南韓科學技術院」（KAIST）研究團隊開發出可重複使用的口罩，過濾效果與KF94級口罩相同，有望緩解口罩荒的問題。

46歲的KAIST材料科學系教授金日斗（音譯）率領的研究團隊利用奈米纖維開發出具有KF94級口罩過濾效果的奈米口罩，清洗後可重複使用，一個壽命最長可達一個月，且要價不高。單買奈米過濾層只要2000韓元（約新台幣50元），民眾可自行放入一般棉布口罩使用，只比政府販賣的口罩貴500元。

金日斗團隊起初開發防塵用奈米口罩，利用國內便可取得的高分子材料製造可過濾PM2.5的口罩，特色便是清洗後可重複使用，2018年登記專利，2019年3月創業後開始量產，每日生產量約1500個，近來為協助解決口罩之亂，正考慮提升產能。未來若欲在市面上流通販賣，須先通過政府機關認證，但過濾效果此前已獲生產技術研究院等國家出資的研究機構認可。

金日斗說明，目前生產二種產品，一種是奈米過濾層，一種是已經放入過濾層的棉布口罩。每片奈米過濾層最多可以酒精噴霧或肥皂清洗並重複使用10至20次，過濾效果仍可維持94%；就算摺疊4千次，效果也和KF80口罩相同，每人只要擁有2至3個就能撐過一個月。若能有效提高產能，不僅有望解決口罩荒，也可減少頻繁丟棄口罩造成的環境汙染。

►南韓口罩實名制亂象！　護士助理「偷記4組病患身分證字號」爽盜領

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