Fed降息無效台指期大跌359點　分析師：恐慌情緒加劇、盤勢持續偏弱

▲台指期3月16日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

聯準會緊急降息仍無法搶救股市，台指期今（16）日開盤因受美股重挫影響跌108點，來到9919點，雖盤中一度站回萬點，來到10,055點，不過似乎仍受到市場恐慌情緒影響，隨即下跌一路下挫來到今日低點9636點，高低差來到419點，終場以9668點作收，下跌359點，與現貨相較，逆價差49.77點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，聯準會的大動作降息不僅無法消除市場恐慌，未來整體盤勢仍為偏弱格局。

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廖恩平表示，雖然昨晚聯準會再度緊急宣布降息，不過市場似乎不買帳，美股仍就呈現大跌，這可從兩個層面分析。首先，聯準會一口氣降到0-0.25%，等於是一次性把籌碼用盡，也讓市場投資人擔心，若是後面在出現其他狀況，聯準會就無計可施。

另外，廖恩平說，其次，聯準會這次不但緊急降息，還一並推出7000億美元的量化寬鬆措施，由此可見這次的動作相當大，再加上FOMC會議已經快到了，聯準會竟然罕見的在例行會議前緊急降息，且跟先前降息時間點僅差2周，這也讓市場解讀為「聯準會對後續不樂觀，因此才這麼大動作救市」。

廖恩平指出，基於上述兩個理由，才會導致美股持續重挫，進而拖累台股與全球股市，再加上市場預估今晚美股開盤勢必也會出現融斷，因此台股期現貨在今天也都出現下跌盤勢，因此未來幾天市場的整體表現仍就是偏弱。