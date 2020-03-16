下車都快吐了！他直批「台北公車快解體」噪音又大　網曝2主因：真的超晃

▲不少公車族都說超容易暈車。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

台北公車網密集，很多上班族、學生每天都是靠公車通勤，不過，有網友發現台北的公車「感覺都快要解體」，坐在車裡都能聽到不明的喀喀聲，或是引擎震動的巨大聲響，感覺零件隨時都會散開，讓他有點懷疑台北公車的安全性。

一名網友在PTT表示，出國搭公車都不會像在台北一樣，公車即便在停紅燈的狀態下也會不停震動，伴隨著不明的聲響，零件似乎快要鬆動，「還有公車是不是對會暈車的人很不友善啊？」司機時常一起步就用力催油門，速限到了再突然放掉，使得車上所有乘客前後倒，最慘的還是剎車時，「內臟感覺都快飛出來…」，還說自己好幾次下車都快吐了。

請繼續往下閱讀...

▲台北公車坐起來很容易晃。（示意圖／記者李毓康攝）



網友表示，台北公車容易晃、吵有兩大原因，一是低底盤，二是拼裝車，「為了拚公車評鑑，進了一堆超晃低底盤」、「低底盤真的超晃，以前的還比較好」、「因為幾乎都是組裝的，車進來國內只有龍骨+引擎」、「超晃的船跟台灣公車，唯二讓我下車會想吐」、「尤其是倒著坐的很暈」、「台北的公車真的很可怕，像骨頭快散掉的老人... 每個司機又很愛爆衝急剎。」

一名專業網友回文表示，他坐過最舒適的是「台南VOLVO低地板公車」，坐起來又穩又舒服，但礙於台北法規規定「低地板車從後門到車尾不能有階梯」，「所以基本上大吉車體的VOLVO車不會出現在台北市」。此外，他認為拼裝車並非公車搖晃的主因，很多原裝進口的車穩定度還不如拼裝車，車體設計和結構才是重點。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以