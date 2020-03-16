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防疫白目案54出國隱匿+趴趴走波及金融圈　四業者急發聲明一券商低調自清

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▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲疾管署周日公布新增案例皆為海外旅遊案例。（圖／資料照）

記者吳靜君、李瑞瑾、紀佳妘／台北報導

疾管署昨日公布新增六例，其中案54傳為金融圈人士，且因為出國後隱匿旅遊史，讓其服務公司及其同居室友，甚至室友的朋友圈都遭受波及，引發關注，六大金融業者今早以來，紛紛發聲明自清，《ETtoday》為您一次整理。

資誠會計事務所

請繼續往下閱讀...

資誠聯合會計師事務所發布內部文件傳，在上週五（13）日深夜通知為新冠肺炎（COVID-19）疑似案例今日為中央疫情中心公布的確認案例，而資誠有員工是該相關個案的同居者（並非相同房間），並在週六（14日）進行採檢，資誠啟動相關的因應方案。

對此資誠已採取三種方式因應。一，相關26樓所有部門相關同仁，即日起到明（17）日開始啟動在家工作模式，取消外勤與客戶會面活動。

二，相關同仁進行14天的自主健康管理，早晚測量體溫保持良好的身體健康，勤洗手並配戴口罩，若有任何不適的症狀，也必須聯絡相關管理部門並且就醫。

三，該居家隔離員工的篩檢，將在明日有具體結果，資誠也會針對該員工篩檢結果，採取因應的防疫措施。

兆豐金控

兆豐金今（16）日發布聲明，經查此為謠言。兆豐金表示，兆豐投信全部員工皆未與該確診人員接觸，也非室友。
 

台新投信

台新投信則指出，傳言確診案例54為外資券商RA.....然後其直屬主管現在發燒中，這個主管老公在台新投信....。市場傳言多有不實及穿鑿附會加油添醋，「本公司同仁及眷屬目前身體狀況良好，且沒有發燒 」。

台新投信指出，公司一切營運正常，且已有完善的防疫措施。請勿再傳播未經證實之消息，避免衍生法律問題及民刑事責任。

台新投信表示，該名確診案例54，其主管的屬下是公司經理人老婆，但這名家屬已去檢疫是陰性，且沒發燒症狀；公司經理人也確定陰性，但為了保險起見，也自主管理。公司一切營運正常，也做好防疫措施。

根據昨日新增案例，有名PTT網友爆料，有個個案隱瞞旅遊史，結果確診新冠肺炎，害全公司都要自主管理，無法外出工作，引起許多撻伐。

這名個案在外商公司上班，出國旅遊前，身邊的同事一直勸告他，很危險，但他認為機票便宜，執意出國玩，還欺騙同事「只是在國內旅遊」，沒想到最後回國確診新冠肺炎，影響公司運作。

統一投顧

統一投顧董事長黎方國親自發簡訊聲明指出，市場傳言，確診案例54為麥格理RA（研究分析師），他有三個室友，其中之一的女友在統一投顧任職。此為謠言，統一投顧全部同仁完全不認識上述相關人員，請勿再傳播，避免衍生法律問題。

元富證券

ETtoday向元富證求證，元富證僅私下否認案54並未參加公司舉辦活動，但並未發正式聲明。

ET快訊
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