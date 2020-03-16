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「末日準備者」因疫情翻身！遭嘲諷多年是「偏執狂患者」...現在成先知

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▲▼倫敦超市衛生紙、食品等物資都被搶空。（圖／路透社）

▲超市架上的衛生紙、食品等物資都被搶空。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續擴大，引發民眾恐慌，擔心在家隔離時沒有足夠糧食，於是瘋搶超市架上的商品。不過在美國有一群「末日準備者」（prepper），因持續囤積物資，用以應對災難發生，長期以來總是被嘲諷，現在面對這波疫情他們成了先知者，不再被朋友冷嘲熱諷。

據《美聯社》報導，住在威斯康辛州的拉海斯（Curt La Haise），多年來被朋友笑是「偏執狂患者」，但現在受到疫情的影響，對於準備相當有經驗的他，成為許多人紛紛詢問的對象，「我該準備什麼？還缺少什麼？好像真的需要準備一下了。」這些「準備者」一直以來都在告訴大家，要為未來可能面臨的災難做準備，希望可以得到重視，也吸引更多人加入他們的行列。

「準備者」（The Prepared）創辦人拉米（John Ramey）表示，每一個有關緊急準備的民生物資商家都快要忙不過來了，大部分的準備者會儲備的是「豆類食品和OK蹦」，而不是「子彈以及堅固的地下碉堡」。

▲▼布舍在農莊中存放各種物資。（圖／達志影像／美聯社）

▲布舍在農莊中囤積糧食和水，可供他活過數年。（圖／達志影像／美聯社）

住在俄亥俄州的布舍（Paul Buescher）是該州東北部一個小組的32名成員之一，該小組共同享用一個農莊，裡面放滿了各種罐頭食品，脫水食物和水。他表示，每天都有好多人打電話來詢問要準備什麼，「我建議大家可以準備至少兩週的物資，也不要忘記寵物用品，以及非處方退燒藥跟止咳藥等藥物。」

布舍也建議，除了糧食跟水之外，衛生紙也很重要，用來消毒的清潔劑、消毒劑、清潔紙巾等都要多準備；整理自己的財物，手上有現金可以使用，「最重要的是要放輕鬆」，多注意關於疫情的最新消息。

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