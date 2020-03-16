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波動中求穩！定期定額投資著眼長期　掌握台股反彈契機

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

受到全球新冠肺炎疫情（COVID-19）蔓延影響，國際股市「疫」起波動劇烈，由於美股短線下跌超過2成，宣告進入熊市，國際投研機構紛紛預估美股後市恐將呈現拉回格局。

國泰證券董事長莊順裕表示，「投資需放眼未來，台股大型龍頭產業獲利能力仍佳，高殖利率更受外資法人青睞，投資人可透過定期定額長期投資布局，不僅降低平均成本，待整體股市回升，多能享有相對不錯的投資回報。」

請繼續往下閱讀...

根據證交所公布最新統計數字，今年2月台股定期定額成交金額達9.28億元，較上月成長14.4％，國泰證券2月台股定期定額成交金額同步告捷，超過2億元，市占率逐月走高，成交金額月增率亦遠遠超前市場表現。莊順裕表示，「我們預期長期投資累積資產的觀念逐漸成熟，這塊市場的版圖將會成為投資顯學。」

國際股市大幅波動，連帶影響台股表現，使得投資人操作難度攀升，國泰證券表示，美股自2008年金融海嘯發生後，至今已走了超過十年的多頭行情，投資人保守心態興起，短線交易的比重將逐漸減少。

國泰證券建議，台股投資人可將原先短線交易的資金，分配至長線定期定額的投資池，透過拉長投資時間，達到提高獲利的機率，選股布局方面，投資人可挑選獲利穩健的大型股，並且具有高配息特質的標的為佳。

國泰證券指出，投資兩大難題，分別是「選股」與「介入時間點」，定期定額在股市劇烈波動之際相對持穩，且定期定額著眼長期投資，更是直接解決介入時間這項課題。

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