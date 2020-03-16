小倆口辦婚禮「新娘愛上伴娘」　新郎倌婚後跟著熱戀…竟接受三角無性生活！

▲卡拉琳、拉娜、賈斯汀成為和平三角戀。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人的感情觀提倡「愛最大」，只要有愛基本上大部分的困難都能被跨越。美國俄亥俄州的22歲女子卡拉琳（Karalyn Henry）在發現自己不僅對男性有感覺外，對同性也有動情的感覺。在婚禮當天愛上了自己的伴娘拉娜（Lana），和丈夫坦承後，三人竟變成一段「多角戀」甚至無性生活。卡拉琳卻表示：「這樣讓我很幸福，而性這件事情本就可有可無。」

根據英國《每日郵報》報導，卡拉琳跟丈夫賈斯汀（Justin）在2013年婚禮上找來女方好友拉娜當作伴娘，然而在婚禮之前卡拉琳就曾跟賈斯汀坦承自己「不只喜歡男生，也喜歡女生」，但是卻無法與賈斯汀分手。直到拉娜出現在婚禮當天，賈斯汀竟然也愛上了拉娜，三人於是展開一段特殊的戀愛關係。

卡拉琳表示，她和拉娜是在網路上認識，當時拉娜罹患淋巴癌第四期，經過一段時間的了解與認識後，發現自己真的非常喜歡拉娜。在和賈斯汀結婚當天「我看到拉娜化了妝，我的心都要跳出來了」卡拉琳回憶。三人很快的變成戀人後，開始一起約會，並且睡在同一張床上，卡拉琳表示，「有些人會忌妒自己的丈夫愛上別的女人，但這就是我想要的，而且我們做得非常好」。

卡拉琳表示，三人在約會時，完全不會有奇怪的感覺，在性方面也屬於「無性關係」。身為唯一男性的賈斯汀也認為「這種會發生就發生，沒有發生也不需要強求」。一開始卡拉琳不敢讓家人知道自己喜歡同性的事情，擔心觀念上無法接受，到後來賈斯汀也愛上了拉娜，三人才各自跟家人坦白，雖然眾人感到相當驚訝，但也表達祝福。

卡拉琳在網路上分享三人行的生活，幸福的表示，「我總是睡在中間，因為這是最棒的位置了！」