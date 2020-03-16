　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小倆口辦婚禮「新娘愛上伴娘」　新郎倌婚後跟著熱戀…竟接受三角無性生活！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲卡拉琳、拉娜、賈斯汀成為三角戀。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲卡拉琳、拉娜、賈斯汀成為和平三角戀。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人的感情觀提倡「愛最大」，只要有愛基本上大部分的困難都能被跨越。美國俄亥俄州的22歲女子卡拉琳（Karalyn Henry）在發現自己不僅對男性有感覺外，對同性也有動情的感覺。在婚禮當天愛上了自己的伴娘拉娜（Lana），和丈夫坦承後，三人竟變成一段「多角戀」甚至無性生活。卡拉琳卻表示：「這樣讓我很幸福，而性這件事情本就可有可無。」

根據英國《每日郵報》報導，卡拉琳跟丈夫賈斯汀（Justin）在2013年婚禮上找來女方好友拉娜當作伴娘，然而在婚禮之前卡拉琳就曾跟賈斯汀坦承自己「不只喜歡男生，也喜歡女生」，但是卻無法與賈斯汀分手。直到拉娜出現在婚禮當天，賈斯汀竟然也愛上了拉娜，三人於是展開一段特殊的戀愛關係。

卡拉琳表示，她和拉娜是在網路上認識，當時拉娜罹患淋巴癌第四期，經過一段時間的了解與認識後，發現自己真的非常喜歡拉娜。在和賈斯汀結婚當天「我看到拉娜化了妝，我的心都要跳出來了」卡拉琳回憶。三人很快的變成戀人後，開始一起約會，並且睡在同一張床上，卡拉琳表示，「有些人會忌妒自己的丈夫愛上別的女人，但這就是我想要的，而且我們做得非常好」。

卡拉琳表示，三人在約會時，完全不會有奇怪的感覺，在性方面也屬於「無性關係」。身為唯一男性的賈斯汀也認為「這種會發生就發生，沒有發生也不需要強求」。一開始卡拉琳不敢讓家人知道自己喜歡同性的事情，擔心觀念上無法接受，到後來賈斯汀也愛上了拉娜，三人才各自跟家人坦白，雖然眾人感到相當驚訝，但也表達祝福。

卡拉琳在網路上分享三人行的生活，幸福的表示，「我總是睡在中間，因為這是最棒的位置了！」

ET快訊
非必要去「三級警告國家」　返台不可領補償還要加收費用
硬去就公布姓名！歐亞42國提升「第三級警戒」
快訊／新增8例確診新冠肺炎！累計67例
LIVE／北北基桃高中以下師生禁出國　指揮中心最新說明
與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角「全裸搖男體」哽咽：別同情我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

100英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」　「30人無套激戰」怕染病…中校怒封軍營！

15歲姊忌妒弟弟爭寵　趁睡覺「狂刺28刀留牆上血書」母目睹崩潰送精神院！

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」火滅後…只見焦黑小身體

就是要說病毒是武漢來！日副相麻生太郎：相信中國疫情趨緩的人很少

日本確診人天天有！譚德塞大讚「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO

她最後一次拜訪龍婆　聽碎唸「皇冠～」24年後驚覺…竟是隨口預言新冠肺炎！

關在家也要加油！義大利空軍戰機劃天際　「噴射義國國旗彩煙」民眾感動噴淚

義大利首位市長「指揮防疫」染病逝！兒子淚寫訣別信：您讓我了解至高無上的價值

上百信徒「共用銀湯匙」喝聖杯酒　澳洲東正教：這是基督的身體和鮮血

疾控專家：最壞情況下美國可能有數百萬人死於新冠疫情

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

義大利首位市長「指揮防疫」染病逝！兒子淚寫訣別信：您讓我了解至高無上的價值

上百信徒「共用銀湯匙」喝聖杯酒　澳洲東正教：這是基督的身體和鮮血

疾控專家：最壞情況下美國可能有數百萬人死於新冠疫情

直播中！襯衫男亂入怒斥：是你們隱瞞真相...女記者無奈大翻白眼

小倆口辦婚禮「新娘愛上伴娘」　新郎倌婚後跟著熱戀…竟接受三角無性生活！

真的是躺著也中槍！　21歲男和女友「在家睡覺」莫名被射殺

不斷更新／英國會議員中鏢　境外確診＋死亡數首次超過中國

詭！29歲男深夜揪5友「渡河修行」　5hr後被發現陳屍20m下游處

馬鈴薯袋中竄出小蛇　勇媽「揮桿」救病兒

荷蘭人排隊搶買大麻　紅燈區「最奇特囤貨」衛生紙落伍了

台灣新冠肺炎累計67例！　1人死亡、22人解除隔離

周子瑜機場穿藍色毛衣、迷你手袋好吸睛　居家檢疫Po家常菜報平安

財產申報「黃金存摺」曝光 國發會主委陳美伶200兩、市值1600萬

車神舒馬克開過的「法拉利Enzo」拍賣中！V12自然進氣引擎超經典

影／記者喊「王世堅為了妳跳海耶」　蔡英文緩下腳步...回頭尷尬笑

每週2次茶水間激戰女同事！人夫出賣小三全招了...她要賠20萬

大專棒聯／打造下個宋家豪　莊陳仲敖接班國體王牌

蘇南／無薪假或減班休息，《紓困條例》補助了勞工什麼

非必要去「三級警告國家」　返台不可領防疫補償還要「加收必要費用」

滿滿湯汁、肉餡鮮甜！逢甲15元爆漿湯包　老饕大推炒麵＋辣椒醬

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

國際熱門新聞

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

驚！伊朗1000萬人受檢21萬人有症狀

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

更／英國會議員中鏢

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率

更／西班牙暴增2045例 全國7798人確診釀289死

義大利單日369死創新高！近2.5萬人確診

女兒高燒！英國醫院不驗　台灣媽媽急壞

更／川普病毒檢測結果出爐

怕親友缺席婚禮　新娘：不來就去死

川普檢測陰性　推特「一張照」讚美國

超市螃蟹上演「冷藏櫃大逃亡」

英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」30人無套激戰　慘遭封營

ISIS下令別去歐洲：打噴嚏摀嘴巴、記得勤洗手

更多熱門

相關新聞

客庒地方創生移居計劃　2年補助百萬請把握

客庒地方創生移居計劃　2年補助百萬請把握

幸福台九線客庄創生-富里返鄉青農成果發表活動13日在富里鄉登場，行政院東服中心執行長許傳盛表示，幸福台九線是蔡總統「三六九客家政策」中之一，花東客庄創生說明會陸續展開，歡迎鄉親永續提出寶貴意見，值得一提的是，客委會為吸引創造性人才移居（含返鄉）客庄地區，辦理「客庄地方創生移居計畫」，提案者以二年期為限，補助經費每年新台幣50萬元，歡迎青年把握機會。

喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生高調王

喜歡曬恩愛星座Top 5　第一天生高調王

劉真38歲遇到辛龍：他對我很好

劉真38歲遇到辛龍：他對我很好

男生最害怕的5個NG單品大公開

男生最害怕的5個NG單品大公開

鄉民跪求最想要女友送的生日禮物

鄉民跪求最想要女友送的生日禮物

關鍵字：

三人行幸福感情無性生活

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案59「1月赴希臘」被罵爆！友揭始末風向變了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

新店直播主捅死人　辯護律師說話

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

6例全是出國玩…政府「不敢講是誰」？　網曝原因

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面