保瑞去年EPS 7.9元　每股配息2元、配股3元

▲保瑞藥業董事長盛保熙。（圖／保瑞藥業提供）

記者姚惠茹／台北報導

保瑞藥業（6472）今（16）日公布2019年營收15.29億，年增11.42%，創歷史新高；稅後純益3.05億元，EPS 7.9元，毛利率也從107年的32.46%提升至108年的42.05%，成績亮眼，因此董事會決議配發現金股利2元、股票股利3元。

保瑞表示，去年產品業務營收均優於預期，子公司宇泰欣旗下除了原自有品牌暢銷產品「博世特發泡錠系列」業績逐年成長，經銷的活性型維生素B2系列產品「俏正美Chocola BB」，除囊括屈臣氏與康是美兩大通路販售，去年更打進大樹連鎖藥局、寶雅等多家大型通路，銷售成績亮眼。

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保瑞指出，去年正式與全球最大順勢療法製造商-法國布瓦宏藥廠合作，引進受到全球50餘國專業藥師推薦的保健食品「歐斯洛可舒能」，多元主力產品加成，帶動OTC與保健產品全年營收約成長46%。

藥品部分，保瑞進一步指出，除中樞神經系統用藥業績穩定成長，旗下適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient)已取得衛福部藥品查驗登記許可，已經在去年底正式上市，也將成為推動藥品業務成長的生力軍。



保瑞分享，國際委託研發暨生產服務(CDMO)業務為保瑞主要的營運動能，佔保瑞整體營收約七成，保瑞目前已掌握原廠日本衛采及美國AMNEAL國際藥廠代工訂單，去年佳音頻傳，除與衛采簽訂第二個五年代工合約，並與國內知名藥廠簽訂新藥CDMO合作案。

此外，保瑞補充，日前與美國Vitruvias Therapeutics Inc.所簽訂的治療低血鉀症Potassium Chloride ER的口服緩釋劑型藥(KCl)，已完成美國FDA送件，預計今年8月將在美國上市，將可望貢獻今年營收。

保瑞說明，受惠精準的併購計畫與客戶關係策略，以及穩定成長的藥品與保健營養品業務，保瑞2019 年的銷售和獲利表現更優於預期，並隨著甫收購英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠的加入，及其長達五年的藥品代工合約，預計將可大幅帶動保瑞今年營運成長。

保瑞強調，全球受到新冠肺炎疫情影響之初，保瑞便迅速啟動企業永續運作計畫（BCP, Business Continuity Plan），確保產品與代工業務不受疫情影響，提供高品質、高效率與客製化管理服務是保瑞的堅持與價值，展望2020年，保瑞也將持續衝刺全球代工業務，加速成為全方位、全劑型的國際委託研發暨生產服務(CDMO)藥廠，以營收與獲利永續成長為目標。