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亞股疲弱跌跌不休！　美聯準會降息震盪使金融股成壓盤重心

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲美聯準會降息引發週一亞股震盪不安。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

亞股今（16）日皆顯見疲乏，除日股下午一度稍有抗跌反彈跡象，但隨後反而下滑力度加速；恆生開盤後也稍有抗跌表現，中午過後仍持續下滑。反觀韓股、上證、台股皆一路下滑，顯見受聯準會（Fed）降息影響極大。

上週五川普宣佈進入緊急狀態，啟動多達500億美元（約新台幣1.5兆元）資金抗疫，帶動美股當日暴漲；但美國聯準會突然又宣佈降息4碼，使得美股期貨再度重挫，甚至跌停而啟動熔斷機制。受降息影響，金融股也表現得疲弱不堪，類股幾乎都跌了3％，成為股盤下壓的重心。

請繼續往下閱讀...

截至下午2點25分

日股下跌463點到16,967點，跌幅2.66％。

韓股下跌44點到1,726點，跌幅2.53％。

上證指數下跌69點到2,817點，跌幅2.42％。

香港恒生指數下跌815點到23,217，跌幅3.39％。

台股今日走勢

台股今（16）日早盤一路下墜，失守萬點，中間雖幾度微彈，下滑力度仍強，終場仍跌了411點至9,717點，跌幅4.06％，未如預期有反彈的趨勢。


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