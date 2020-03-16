南韓口罩實名制亂象！　護士助理「偷記4組病患身分證字號」爽盜領

▲ 出門逛街的南韓民眾都戴上口罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）蔓延，防疫物資變得格外珍貴。南韓9日起實施類似台灣口罩實名制的「口罩5部制」，上路首周各地亂象叢生，日前就有一名護士助理偷偷記下患者身分證字號，冒充他人名義盜領多個口罩，讓受害者排隊欲買口罩時卻被告知「已經買過了」。

南韓推出口罩限購方針，透過藥局販賣政府向業者徵收的口罩，每個要價1500韓元（約新台幣37元）。全國民眾依出生年尾數分為5批，憑身份證、駕照或護照，分別於周一至周五購買，平日沒買到的民眾則在周末購買，每人每周限購2個。

仁川市富平區一家醫院的40歲護士助理上班時暗中記下4名病患的身分證字號，12日下午到藥局購買8個公家口罩，涉嫌違反《住民登錄法》被捕。販賣口罩給他的61歲藥師也因未要求該名護士助理出示身分證，涉嫌違反穩定物價相關法律，正接受調查。

其中一名受害者前往藥局欲購買口罩，卻被告知自己的身分證字號已有購買過口罩的紀錄，趕緊報警，護士助理的犯行才曝光。嫌犯則向警方供稱，4名患者都是自己的友人，購買口罩前也已經徵得他們的同意。

類似案件自新制上路後層出不窮，藥局藥師檢查證件時標準不一，也引發爭議。除仁川以外，光州、江原道春川等地都發生有人盜用他人身分證字號，因藥師未檢查證件而成功盜領的事件。

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