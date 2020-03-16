影／股市震盪劇烈　專家帶你找出賺錢關鍵契機

記者陳心怡／台北報導
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，加上油價戰談不攏，各國股市近期上沖下瀉，許多人也在這次風暴中慘賠不少。在《雲端最有錢》節目中，財經專家們也分享從股市中悟出的投資態度，以及建議投資人的操作方法。
「財經狙擊手」股市阿水表示，輸錢其實並不可怕，反而應該要好好檢視自己輸在哪裡，最好是冷靜一下，並看清楚市場中是誰在賺錢，另外，看到別人成功的方法或案例，不要跟著一頭栽入，應該要先做模擬實測。
股市阿水也建議投資人可以利用布林通道指標及MACD決定股票走勢強弱，此外，他不認同選股不選市，因為對一般的投資人來說，很容易受到大盤影響投資績效。
股市阿水表示，如果投資人想知道什麼時候是比較安全的進場時機時，可以從期交所網站看十大交易人在期貨交易部位，等到多單留倉時，比較保險。
財經專家黃世聰表示，就目前情勢而言，可以分為積極型、穩健型和保守型的操作策略。積極型就是反彈上去做空；穩健型則是等待底部出現做多；保守型就先暫停動作，等大盤落底再分批進場。
股市阿水建議投資人，如果是沒有資金在股市，但想逢低介入者，絕對不要預設低點，且入場資金一定要分批進場；小資族的話，可等市場低於萬點時，考慮分批買進富邦公司治理（00692）類型的ETF（指數股票型基金）；至於現股目前下跌受傷還沒賣出、但怕賣太早吃虧套牢的投資者，可以拿出1%～5%的資金，買到期日還有20天以上的選擇權賣權（put），因為可以考慮遠價外，當出現台股暴跌時，現股即使受傷，選擇權也有不錯的獲利。