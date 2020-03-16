影／股市震盪劇烈　專家帶你找出賺錢關鍵契機

記者陳心怡／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，加上油價戰談不攏，各國股市近期上沖下瀉，許多人也在這次風暴中慘賠不少。在《雲端最有錢》節目中，財經專家們也分享從股市中悟出的投資態度，以及建議投資人的操作方法。

「財經狙擊手」 股市阿水 表示，輸錢其實並不可怕，反而應該要好好檢視自己輸在哪裡，最好是冷靜一下，並看清楚市場中是誰在賺錢，另外，看到別人成功的方法或案例，不要跟著一頭栽入，應該要先做模擬實測。

股市阿水 也建議投資人可以利用布林通道指標及MACD決定股票走勢強弱，此外，他不認同選股不選市，因為對一般的投資人來說，很容易受到大盤影響投資績效。

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股市阿水 表示，如果投資人想知道什麼時候是比較安全的進場時機時，可以從期交所網站看十大交易人在期貨交易部位，等到多單留倉時，比較保險。

財經專家黃世聰表示，就目前情勢而言，可以分為積極型、穩健型和保守型的操作策略。積極型就是反彈上去做空；穩健型則是等待底部出現做多；保守型就先暫停動作，等大盤落底再分批進場。