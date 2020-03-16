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台大型遊艇訂單亞洲第一！船舶業去年產值增幅創11年新高

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▲台灣船舶製造業去年產值達271億元，年增25.2%，成長幅度創下11年來新高紀錄。（圖／經濟部提供）

▲台灣船舶製造業去年產值達271億元，年增25.2%，成長幅度創下11年來新高紀錄。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（16）日發佈最新統計，我國大型遊艇訂單總長度居亞洲第一，加上受惠於國艦國造及離岸風電政策，推升台灣船舶製造業去年產值達271億元，年增25.2%，成長幅度創下11年來新高紀錄。

依據 "Boat International" 統計，去年各國大型遊艇訂單總長度排名，以義大利14,374公尺居首位，其後依序為荷蘭、土耳其、英國及德國，台灣以1,852公尺排名全球第6，位居亞洲第一。

請繼續往下閱讀...

經濟部官員表示，台灣的船舶製造業產值在95年時突破300億元，97年時受惠於新興亞洲國家經濟成長與運輸需求擴增，產值攀升至歷史高峰，達491億元。不過受到金融風暴衝擊後，每年大致維持在350億元上下。

受惠國艦國造專案與風力發電工作船訂單挹注，去年台灣的船舶製造業產值達198億元，年增35.2%，為船舶業成長的主要貢獻來源；遊艇產值居次，由於近年廠商加強上下游供應鏈整合，並朝高附加價值與客製化產品發展，加上積極拓展外銷市場，108年產值64億元，為99年以來新高，年增9.4%。

經濟部指出，台灣的遊艇製造以外銷為主，108年的出口值達2.3億美元，占整體船舶出口值的57%，年增38.0%，表現亮麗。由於廠商積極投入研發製造，提高產品品質深獲市場肯定，已與美國簽訂長期合約，出口以美國為主，占68.7%居首，澳大利亞占13.8%次之，義大利占3.7%，日本占2.6%。

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