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台酒酒精網拍遭哄抬　財長蘇建榮建議：比照口罩實名制

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▲彰化員林台酒營運所清晨再陷排隊買酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台酒酒精。（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，引起民眾恐慌，台酒因應疫情需求，銷售防疫用酒精，不料卻遭到無良業者囤貨、哄抬價格。財政部長蘇建榮表示，確實有重複購買的情況，希望未來比照口罩徵用，用健保卡來限制民眾在一段時間內只能買一瓶。

《ETtoday新聞雲》披露，台酒2月初就開始銷售75%酒精，現在有300ml、600ml、以及噴頭式500ml家庭號等已經在通路銷售，但是台酒發現，有無良業者，從通路買來的酒精，轉手在網路上賣，都是倍數的價格銷售。以台酒上周才剛推出的500ml的噴頭式家庭號酒精，價格最高翻了五倍，趁機賺災難財、賺取暴利。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮、台酒董事長丁彥哲今（16）日赴財政委員會進行業務報告，有許多立委質疑，台酒生產防疫酒精，每天都有排隊人潮，且還是有許多民眾反應買不到。

民進黨立委江永昌表示，台酒的酒精遭到民眾轉手在網拍遭哄抬，但台酒沒辦法有更積極的作為，因為根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條的規定，哄抬物資或無正當理由囤積而不應是銷售者，處五年以下有期徒刑且得併科罰金500萬元。但是，目前列入防疫物資的只有口罩，並不包含酒精。

蘇建榮回應道，因為酒精未有實名制，確實有發現民眾有重複購買的情況，會建議防疫中心討論，是否也採用健保卡的方式，在一段時間內一人只能限購一瓶（等同於實名制）。

丁彥哲則表示，目前台酒至今已經生產800萬瓶，且現在已經有2萬個點可以購買，他進一步說，春節過後台酒剛銷售防疫酒精，確實有民眾有頻繁排隊、重複購買的超買情況，但現在有稍微紓緩的情況。

民進黨立委郭國文則好奇，台酒是透過澳洲進口酒精原料，如果澳洲限制出口，台酒可以撐多久？丁彥哲表示，如果有限制出口的情況，台酒至少可以撐到5月底；但因為台酒有產製原料的能力，而且小麥、甜菜等都可以作為酒精原料，目前台酒也已經試著產製酒精原料，以提前部署。

▼台酒酒精價格在網拍網上翻了3倍多。（圖／翻攝網路）

▲▼台酒酒精價格。（圖／翻攝網路）

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