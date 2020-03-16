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盛弘旗下哈佛健診傳捷報！　台灣首家健診中心取得JCI國際醫療品質認證

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▲盛弘集團董事長楊弘仁(前排左二)，圖前排左一為哈佛診所納祖德所長、右二為周治華執行長。（圖／盛弘提供）

▲盛弘集團董事長楊弘仁（前左二）、哈佛診所所長納祖德（前左一）、執行長周治華（前右二）。（圖／盛弘提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）旗下哈佛健診今（16）日宣布，本月中旬正式取得JCI國際醫療品質認證，成為台灣首家具有國際品質認證的獨立健診中心，代表台灣健檢正式與國際品質接軌，建立健檢服務新標準。

盛弘表示，JCI是國際醫療衛生機構認證聯合委員會(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations，JCAHO) 由醫療、護理、行政管理和公共政策等方面的國際專家組成，用於美國以外的醫療機構進行認證的附屬機構。

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盛弘指出，JCI的認證標準是全世界公認的醫療服務標準，代表了醫療機構服務和管理的最高水平，也是受世界衛生組織認可的認證模式，其核心是醫療質量與醫療安全，JCI論證過程成為醫療機構內安全和品質文化的象徵。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，哈佛健診為台灣具歷史且知名的健檢品牌，在去年8月加入盛弘集團後，僅用短短7個月時間前置準備，並在本月初由來自美國國際級醫療專家進行實地評鑑，歷經三天詳細審查800條標準，以98.9高分通過，首創健診中心認證新紀錄，下一步將引進日系航空公司服務品質，同時將基因檢測列入標準檢查項目，將台灣健檢帶進新時代。

楊弘仁指出，盛弘看重健診市場的發展潛力，在去年耗資近億元合併在大台北的健診領導品牌「哈佛健診中心」，提升盛弘集團在健診領域的市占率，服務範圍由桃竹地區跨入至大台北重鎮，尤其可大舉推展精準基因健檢項目，將預防治療的切入點往前拉至未發病階段，進而有效管理健康。

楊弘仁說明，目前盛弘旗下在預防醫學的布局以敏盛醫院、精準健康及哈佛健診為代表，除了基礎、高階健診外，也全面導入基因檢測項目，公司採用全球第一且市佔率超過七成的國際級Illumina生物基因檢測儀器，搭配專屬東亞人的ASA晶片(Asian Screening Array)，具有64萬的有效位點，是目前市面上最高階的晶片。

楊弘仁補充，受檢者來院檢查只要採檢唾/血液，即可做出十項以上的遺傳性疾病基因檢測，透過ASA這款覆蓋度最佳的晶片，可針對不同的疾病(Diseases)與表徵(Traits)進行分析與計算風險，有效位點數越多代表通過基因檢測出的遺傳資訊會越豐富，得到的結果就越有價值。

楊弘仁強調，「預防醫學」是大健康產業中重要的一環，在哈佛健診正式取得JCI國際品質認證後，盛弘在大健康產業又邁進新里程，未來集團將更有效地運用資源，開拓大健康產業的龐大商機，預期成為盛弘未來重要的成長引擎。

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