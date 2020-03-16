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自首後大喊「身心障礙者全消失！」日殺人魔衝安養屠殺19人獲判死刑

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日本26歲殺人犯植松聖被警方移送時，竟露出微笑。（圖／CFP）

▲植松聖被警方移送時，面對鏡頭露出詭異微笑。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

2016年持刀闖入安養院隨機砍殺身心障礙人士的植松聖，16日下午遭橫濱地方法院宣判死刑。據悉，植松聖當時持刀闖入津久井山百合園（津久井やまゆり園），隨機砍殺院內員工與病患，短短45分鐘內造成19人死亡，26人輕重傷，其中，死亡的19人皆為手無縛雞之力的殘障人士，十分慘忍。此事件更被稱為是日本二次世界大戰後，最嚴重的屠殺事件。

根據日媒報導，現年30歲的植松聖2016年7月持刀衝進相模原市身心障礙療養中心，隨機砍殺無辜民眾。事發後，植松的辯護律師稱，經過醫師分析，植松在案發時的「精神狀態不穩定」，但此一論點不被法官採用。法官認為，被告曾吸食大麻，不能輕視使用嫌犯吸食大麻所造成的影響。

植松曾在津久井山百合園任職，根據調查，他曾透露，犯案動機是因為「無法與他人溝通的身心障礙者非常不幸，因此要是殺了他們就能獲得世人贊同。」植松到警局自首時甚至表示，「如果殘障人士全消失就好了。」態度十分狂妄。

據了解，植松聖闖入「津久井山百合園」安養院後，馬上綁住前來阻止的工作人員，接著持刀大開殺戒，造成19人死亡、26人受傷。植松聖在行凶前自拍上傳推特自稱「世界即將和平」，事後到警局自首時更供稱，「如果殘障人士全消失就好了」，激烈言論令人傻眼。

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