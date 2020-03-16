美降息四碼衝擊！定存一桶金台幣一年比美元定存利息多賺7000元

▲美國聯準會無預警降息4碼，連動影響台灣金融機構調降美元牌告利率。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，美國聯準會（Fed）再度降息4碼，台灣多家金融機構今（16）日起陸續調降美元利率，其中土銀1年期美元牌告利率更是一口氣大降0.75個百分點，對於定存族來說，荷包恐怕大失血，幾乎沒有利息收入，如果小資族存10萬元，一年差700元，如果是存一桶金，一年就差了7000萬元。

美國聯準會繼3月3日無預警降息2碼後，今天再度降息4碼，連動台灣金融機構開始陸續調降美元定存利率，其中第一銀行1年期從1%降至0.7%，土銀也大降3碼，減少0.75個百分點，利率僅只有0.3%。

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觀察美元各天期定存利率，現在普遍低於台幣定存利率，也就是說定存族持有台幣定存的利息收益，罕見超過美元。舉例來說，民眾將10萬元放在美元定存與台幣定存的差異，以美元定存利率0.3%、台幣定存利率1%計算，兩者將差距了700元，意味著民眾抱一年來看，台幣會比美元多賺700元；如果是存100萬，一年就差了7000多元。

Money101行銷公關經理呂芝穎表示，投資人應思考自身的風險屬性，對於選擇美元定存的人，若把錢轉移到其他地方，也可能出現匯兌、本金風險，儘管現在台幣定存利率優於美元定存利率，但若要搬家做台幣定存，也要將匯兌損失、成本列入考量泛玩，匯兌損失有可能高於現在定存的利率。

面對市場波動幅度大，投資人該如何調整資產配置？星展銀主管指出，這是降息4碼，幅度高於原先證券商預期，讓市場反應激烈，美國期貨走勢也明顯偏弱，因此客戶在資產配置上，建議採取平衡型多元策略，也就是一邊是成長型資產，待市場回歸理性後，長期趨勢仍有投資機會與潛力。

另一邊則是收益型資產，外銀主管舉例，高殖利率債券或公司高股息債，波動度相對較低，且固定收益可在市場下跌之際，作為保護資產的部位，相信隨著疫情逐步控制後，搭配各國財政、貨幣政策，對經濟能稍有趨緩。