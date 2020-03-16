「疫」拳重擊五星飯店擬放無薪假？台北亞都麗緻回應了

▲外傳麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店將實施無薪假，台北亞都今（16）日回應表示，仍在與員工協商中，尚未送交主管機關申請。(圖／台北亞都提供)

記者林淑慧／台北報導

外傳麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店將實施無薪假，台北亞都今（16）日回應表示，在業績如雪崩般的衝擊下，同業目前皆已擬訂或實行員工縮減工時的各項方案，台北亞都截至目前為止，仍在與員工協商中，尚未送交主管機關申請。

年前發生的新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅遊產業，尤其以國外商務客與觀光客為主要客源的台北市商務飯店首當其衝，台北亞都表示，人力成本始終是服務業佔比相當大的支出，因疫情短期內未見曙光，故與相關主管機關進行了解相關實行細則，以期務必符合所有法令規範。

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台北亞都表示，施行縮減工時的前提是必須徵求同仁的同意，希望在與同仁的溝通過程中，能夠使他們深刻了解飯店目前所遇的困境，十分慶幸地同仁大部分都予以支持諒解，願意共體時艱。

台北亞都強調，對於採無薪假的政策，相信是所有企業萬般不願意執行的措施，疫情仍蔓延持續，嚴峻重創觀光旅館市場，歐美相繼淪陷，國內外消費者均大幅縮減旅遊與各項消費，短期內都會是相當艱困的日子，如短期內景氣好轉，也將縮短此政策的實施期間，讓所有同仁皆能回歸正常的生活。

另外，台北亞都強調，縮減工時並無所謂「被迫」情事，也對於部分媒體報導「台中亞緻結束營運並一併收回年終獎金」、「老員工都受到許多莫名的原因而被記過，因而無法拿到退休金」等不實指控嚴正澄清。

依據財報，亞都麗緻飯店連鎖集團於2017、2018年每股稅後純益（EPS）分別淨損0.11元、0.81元。2019年合併營收達8.21億元，雖與前年成績相仿，但去年前三季稅後虧損0.54億元、每股淨損0.77元，與前年同期相比，虧損幅度擴大超過二成。