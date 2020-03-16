台股收盤摜破9800點、重挫411點　創15個月以來新低

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）
記者李瑞瑾／台北報導
台股今（16）日開低走低，賣壓沉重致台股跌點不斷擴大，接連失守10,000點、9,900點、9,800點三整數關卡，午後更下殺逾400點，終場收在9,717點，下跌411點或4.06%，成交量2093.79億元，創下自2019年1月14日以來、15個月新低。
蘋概三王中，股王大立光（3008）跌勢慘重，收盤在3725元、大跌335元或8.25%；台積電（2330）下跌4.66%、收在276.5元；鴻海（2317）下跌4.69%、收在71.1元。
其他權值股也表現弱勢，台塑四寶中，台塑（1301）收盤下跌2.98%、台塑化（6505）跌3.98%，南亞（1303）、台化（1326）跌幅則都在4%以上。
另外，聯發科（2454）重挫6.16%，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）下跌幅度都在3%以上，中華電（2412）則相對抗跌、收盤跌幅0.94%。
類股指數齊跌，其中以汽車類股跌勢最大，航運、觀光、半導體、光電、電子零組件類股皆一片慘綠，僅有少數個股逆勢抗跌。另外，受到聯準會降息影響，金融股亦大幅受挫。
另一方面，盤面上表現較為整齊的抗跌族群為防疫概念股，亞諾法（4133）、恆大（1325）、美德醫療（9103）、康那香（9919）、南六（6504）、毛寶（1732）收盤漲停，國光生（4142）也強勢收高。
台股今日表現相較其他亞股弱勢，日股目前小漲0.33%，韓股下跌1.29%，陸股下跌2.11%，港股則下跌3.46%。