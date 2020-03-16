台股收盤摜破9800點、重挫411點　創15個月以來新低

上週美股急速下洗後猛然上沖，波動之劇令人乍舌。此刻看來，雖金融市場隱憂暴增，但亦不乏等候危機入市，想要大撿清倉股的投資人士。淡江財金系教授聶建中指出，短暫的未來，全球金融市場的「不確定性」因子仍在加劇，且各國防堵防疫措施使各式流動銳減，甚至呈現停滯之現階段。