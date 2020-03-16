印度謠傳吃雞會感染新冠肺炎！6000隻雞慘遭活埋　農民嘆：不能虧本

▲印度有一名農民將6000多隻雞活埋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，印度卡納塔克邦（Karnataka）有一名農民將6000多隻雞活埋，原因是日前印度流傳著新冠病毒的傳播和雞有關的謠言，雖然當局曾闢謠，但當地的雞肉價格受到影響，從每公斤50至70盧比（約新台幣20至28元）跌至現在的5至10盧比（約新台幣2至4元），養殖成本遠高於售價。

據《印度時報》報導，印度產業官員日前表示，由於社交媒體流傳「吃雞」會感染新冠肺炎，導致當地雞肉需求下滑。

農民馬坎達（Najeer Ahmed Makandar）近日用卡車裝載6000隻雞，將牠們全部丟進一個大坑中，「我別無選擇，在疫情爆發之前，一隻雞的售價為每公斤50-70盧比，是有利可圖的，然而現行價格為5盧比到10盧比，一隻雞重達2.5公斤，每隻雞最多只能給我25盧比，我不能虧本。」

一名專家表示，生產一隻雞所投入的成本約為75盧比，而現在農民被迫以每公斤5盧比到10盧比的價格出售，如果這樣的情況持續下去，許多農民可能不得不另謀生計。